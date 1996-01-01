Время считать ДТП

Сокращение числа часовых поясов в России приведет к тому, что во многих регионах страны снизится длительность светлого времени, вечера станут темнее, что в конечном счете повлечет за собой рост количества дорожных аварий и преступлений. Об этом заявил доцент географического факультета МГУ Андрей ПАНИН.

"При предложенном сдвиге часовых поясов, когда время регионов "приблизится" к Москве, жители будут больше спать в утренние часы, когда солнце уже взошло, а приходить с работы будут уже в темноте, - сказал ученый. - Сдвиги на запад приводят к потере светлого времени, которое приходится на период дневной активности населения. Кроме того, известно, что вечерний пик ДТП значительно больше, чем утренний, и в темное время число аварий растет. То, что вечера станут темнее, несомненно, приведет к тому, что число ДТП вырастет".

"Есть опыт Англии, которая проводила эксперимент и добавила дополнительный час, то, что у нас называется декретное время, - уточнил ученый. - Самая скромная оценка - это примерно на 130-140 меньше было смертей на дорогах. Для России цена отмены декретного времени может составить 1,3-1,4 тысячи жизней".

Кроме того, темнота по вечерам приведет и к росту преступности, считает Панин. "Это не просто шуточки, это человеческие жизни, - заключил ученый. - Именно поэтому нужна не просто игра законодателей, стремящихся понравиться нашим властям, нужна серьезная экспертная проработка в обществе".