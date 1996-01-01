Автохлам загнали в крематорий

В Приморье первые 10 автомобилей российского производства обрели своих новых владельцев в рамках реализации государственной программы по поддержке отечественного автопрома.

Как сообщают в компании "Даль-Лада", среди сданных на утилизацию старых машин оказались не только древние "Жигули" и "Москвичи", но и полностью выработавшие свой ресурс Toyota Corolla и другие японки. Вместо них автомобилисты приобрели новенькие "Нивы", "Самары" и "Приоры" со скидкой в 50 тыс. руб.

Полученный автохлам "Даль-Лада" передала на переработку ООО "Даль-Металл", буквально на днях получившему лицензию на работы по утилизации автомобилей. Таким образом, процесс переориентации дальневосточного потребителя на автомобили российского производства обрел реальные очертания.