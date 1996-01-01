Трасса "Раздольное-Хасан" уже в работе

В Приморье начались подготовительные работы по реконструкции участка с 60 по 66 километры краевой трассы "Раздольное - Хасан". Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, одновременно продолжается реконструкция дороги с 14 по 23 километр. Также в течение 2010 г. планируется начать реконструкцию еще четырех километров - с 74-го по 79-й.

Всего этом году на строительство трассы "Раздольное - Хасан" предусмотрено 359 млн руб., в том числе почти 80 млн руб. поступят по краевой программе "Дороги края". Остальные средства будут направлены в рамках федерального проекта социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья.

Напомним, строительство трассы "Раздольное - Хасан" закончится в 2011 г., на сегодня работы завершены уже более чем на 30 километрах. Открытие дороги станет важным этапом развития транспортной системы края - она обеспечит надежный выход на порты Зарубино и Посьет, а также к пограничным переходам в КНР и КНДР.