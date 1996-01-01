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Дорога на Шамору станет короче
Во Владивостоке на 35% завершены земляные работы на строительстве новой дороги Снеговая-Горностай, которая будет пересекаться с новой трассой "Аэропорт - Де-Фриз - Седанка - Патрокл". Уже к ноябрю 2010 г. грунтовая дорога превратится в современную трассу с освещением и дорожной инфраструктурой. В этом заверили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока.
На объекте ведется разработка выемок с устройством насыпи, начат демонтаж железобетонного моста с устройством металлической трубы, проводятся мероприятия по устройству нижнего слоя основания дорожной одежды, а также верхнего слоя земляного полотна и другие специализированные работы.
Напомним, что длина новой дороги - более 4 км, стоимость - около 250 млн руб., из них 140 млн выделены федеральным бюджетом, остальные предусмотрены муниципальным. Дорога будет построена по современной технологии, предполагающей прочное цементное основание, усиленный двойной слой асфальта. Применяются современная система водоотведения с помощью укладки гофрированных труб, другие технологии. Все это призвано продлить срок службы новой трассы, которая должна стать дорогой нового поколения.
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