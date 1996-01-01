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Место для разделки аккумуляторов подыскали в Рудной Пристани
Программа по утилизации автомобилей в Приморье продолжает давать сбои. На этой неделе список пунктов утилизации, утвержденный Минпромторгом, пополнился ООО "Металлургический завод - Дальполиметалл". Только вот приморцам, желающим побыстрее сдать свое авто и получить заветный сертификат на 50 тыс. руб. на приобретение новой машины российской сборки, от этого не легче.
Корреспонденту "ЗР" в компании "Металлургический завод - Дальполиметалл" ответили, что ООО, базирующееся в пос. Рудная Пристань Дальнегорского района, будет заниматься лишь утилизацией автомобильных аккумуляторов. В партнерстве с ООО "Дальметалл" (Владивосток), которое, правда, до сих пор не имеет лицензии на утилизацию отходов автомобилей.
В то же время в среду представители краевой администрации должны были посетить площадку ООО "ЭкоСтар Технолоджи", которое первоначально было внесено Минпромторгом в список утилизаторов. Ожидается, что по итогам проверки условий краевые власти обратятся с ходатайством в министерство о возвращении "ЭкоСтар Технолоджи" в список.
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