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Пусть в гонках выживет сильнейший
Полным ходом идет подготовка к автошоу "Гонки на выживание". Утверждены даты - 16 мая состоятся соревнования, а 15 мая пройдет техническая комиссия и вся подготовительная работа.
Определено место проведения автошоу - картодром "Змеинка". "Змеинку" ожидают хорошие перемены - более удобными станут площадки для зрителей, появятся дополнительные грунтовые трассы. Пополнился список участников - поэтому не лишним будет напомнить, что испытать себя в качестве экстремального автогонщика может любой желающий, достигший 18 лет и имеющий водительские права. Причем подать заявку могут не только частные лица - открыт вход и юридическим.
Если вы любите автоспорт, экстрим и здоровый риск - у вас есть все шансы получить небывалую дозу адреналина и побороться за призовые места с приличным выигрышем. Подать заявку, ознакомиться с условиями участия, с правилами подготовки автомобилей можно на сайте www.art-plosсhad.ru.
Напомним, что "Гонки на выживание" - это соревнования специально подготовленных автомобилей, в ходе которых разрешены любые удары, столкновения, толчки и прочая силовая борьба между машинами участников. К гонкам допускаются легковые автомобили с приводом на одну ось, несущий элемент конструкции автомобиля - кузов, паспортный вес не превышает 1600 кг, объем двигателя не более 3500 куб. см.
Информация о соревнованиях доступна в СМИ - партнерах автошоу: в новостях "Авторадио Владивосток", Телеканале "РЕН", на сайте города vl.ru, на "Радио 7", в газетах: "За рулем - Дальний Восток", "Правый руль" и "Ежедневные Новости", в журналах: "АвтоГид", "CITY Владивосток", "Ваш досуг" - Владивосток и в журнале "IGNITIONE" - г. Москва; в интернете: drom.ru, CRaZy Club.ru, ignitione.ru и ambox.ru.
Один из самых важных моментов автошоу - это благотворительная акция и аукцион по целевому сбору средств для краевой клинической больницы № 2.
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