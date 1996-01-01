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Время открывать автомойку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Обильные зимние снегопады и реакция на эти природные явления муниципальных властей показывают, что одним из самых прибыльных видов бизнеса во Владивостоке может стать мойка машин.

Судите сами. Стоимость кубометра воды на сегодня составляет чуть больше 13 рублей. Этого кубометра хватит на помывку одного джипа за 250 рублей, или двух малолитражек за 160. Конечно, придется потратиться еще на содержание помещения и зарплату мойщикам, но при такой грязи на улицах Владивостока можно быть уверенным, что все затраты легко и быстро "отобьются". Как показал эксперимент, проведенный редакцией "ПР", время легкого загрязнения автомобиля составляет от 10 до 30 минут, в зависимости от маршрута следования. Чтобы загадить машину основательно, требуется от получаса до суток, также в зависимости от маршрута. В любом случае, мойка автомобилю потребуется очень быстро. Благоприятствует автомоечному бизнесу также отсутствие на дорогах Владивостока работающей ливневой канализации и каких-либо планов по ее строительству.

Кроме автомоек неплохие перспективы имеет бизнес на торговле амортизаторами, а также открытие мастерской по ремонту и обслуживанию ходовой части. Снеготаянье и ливневые стоки ежегодно в больших объемах уносят асфальт с улиц приморской столицы, и эту тенденцию не в состоянии преломить даже широко разрекламированная подготовка к саммиту АТЭС.

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