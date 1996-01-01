Конец авторынка "Зеленый угол" кажется очевидным и близким

Авторынок "Зеленый угол", отмечающий в этом году свое 18-летие, хоронить рано. Так считают те дилеры, кто не верит в крах рынка подержанного японского автопрома.

Несмотря на давление со стороны государства, какое оказывается на автомобильный рынок подержанных иномарок в целом, а не только на "Зеленый угол", а с ним и официальных дилеров отечественного и зарубежного автопрома, еще остались энтузиасты, которые машины продолжают везти и продавать. При этом еще и верить в незыблемость "Зеленки". "Правительства приходят и уходят, а "Зеленый угол" остается" - примерно под таким лозунгом сегодня "Угол" продолжает свою жизнедеятельность.

На чем держится энтузиазм, нам выяснить не удалось, чего не скажешь про отношение тех, "кто остался", к тем, "кто ушел". Их никто не винит, а уж тем более не осуждает. Как считают наши собеседники, многие вчерашние автопродавцы просто не стали искушать судьбу. Более того, вчерашние дилеры "Угла" уже нашли себя в других сферах бизнеса или, распродав имущество и рассчитавшись с кредиторами, уехали за границу.

Пустые места, где еще 2-3 года назад от машин яблоку негде было упасть, есть, но выглядят они гармонично, считают сами продавцы. Скажем больше: побывав на рынке, не раз приходилось слышать мнение, что кризис, а с ним и все законодательные и финансовые последствия для рынка подержанных иномарок наоборот оказал положительное воздействие на торговлю. Покупателей стало меньше, но их и до кризиса было не так много, между тем авторяды стоят.

Другой вопрос, который на "Зеленом углу" остается без ответа, а задав его, мы получали многозначительное молчание и взгляд в сторону - качество предлагаемого транспорта. Уже ни для кого не секрет, что поднятые ввозные пошлины на кузова (согласно постановлению правительства, минимальная цена ввезенного кузова - 5 тыс. евро) заставили компании и частные лица искать выходы. Как в свое время была найдена лазейка минимизации таможенных платежей посредством ввоза "конструкторов", так сегодня уменьшение ввозных пошлин стало возможным через ввоз так называемых "распилышей".

Наверняка многие знают схему, по которой "распилы" попадают на рынок, и в чем нюансы их сбора, придачи товарного вида и реализации, поэтому на ней мы останавливаться не будем. Скажем лишь, что появление "распилов" на "Зеленом углу", как в свое время и "конструкторов", чести рынку не делает.

"В принципе, человек сам способен сделать для себя выбор, что ему важнее: красивая фактурная машина без истории, сварки и доводки в российских сервисных условиях, но дорого. Или, если человек берет машину ниже реальной рыночной стоимости, то впоследствии он не имеет морального права делать круглые глаза и жаловаться на якобы всунутый "распил", - считает дилер, представившийся Григорием Ивановичем. - Все участники рынка и продавцы, и покупатели работают по сложившейся схеме, где продавец хочет продать, получив барыш, покупатель - купить, но при этом сэкономив...".

"Распил" - тот случай, когда обе стороны приходят к консенсусу, который, правда, дорогого стоит. По имеющейся у нас неофициальной информации, на "Углу" уже были куплены машины, которые, попав в ДТП и не доехав до места назначения, просто разваливались на части, и при этом гибли люди.

Коллега Григория, Алексей, в этом плане был куда категоричнее. "Если государство нам не оставляет выбора? С другой стороны, мы не выставляем на продажу легковые "распилы", чтобы не брать грех на душу. Только джипы и автомобили, имеющие рамную конструкцию, где распиленные задние арки и крыша не воздействуют на будущую безопасность эксплуатации".

Но оба наших собеседника не ответили, каким образом обывателю, не сильному в технических особенностях и не знающему "черные" дилерские схемы определиться? Если даже человек желает потратить денег больше и получить взамен качественную с аукциона вещь, кто даст гарантию, что его автомобиль не развалится по пути, скажем, в Сибирь или Урал?

Как нам рассказал наш собеседник, в прошлом дилер "Зеленого угла", у которого в жизненной копилке 10 лет работы на рынке, вчерашние "конструкторы", а сегодня - "распилы" - это те резонансные песчинки, которые приведут к окончательному развалу "Зеленого угла".

"Еще 5 лет назад, когда вошли в моду "конструкторы", дилеров предупреждали ими не увлекаться. Но большинство не вняло голосу разума, и с валом "самособранных агрегатов" в западной части страны репутация рынка как серьезного партнера была потеряна. Остатки этой репутации добьют "распилы". Поэтому конец "Зеленки" мне кажется очевидным и весьма близким...". Занавес.