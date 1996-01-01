Программа автоутилизации в Приморье не работает

8 марта обещало автовладельцам подарки в виде сертификатов в 50 тыс. руб. на приобретение новой машины российской сборки. В Приморье, чьи жители наиболее пострадали от протекционистских программ отечественному автопрому, все пошло по уже устоявшейся традиции через одно место, то есть через Минпромторг.

Компания, которая первоначально получила право на утилизацию останков автомобилей, решением чиновников в самый последний момент была лишена этих полномочий, а освободившееся место занял его... несостоявшийся партнер.

"В конце января 2010 г. мы подали официальную заявку на включение в программу, - рассказывает генеральный директор ООО "ЭкоСтар Технолоджи" Сергей ЛАЗАРЕВ. - Положительный ответ был получен в виде занесения нашей компании в список Минпромторга на официальном сайте ведомства. 3 марта наши данные были вывешены в первый раз, однако перед самым стартом кампании они исчезли, и на их месте под нашим кодом утилизатора, который присваивает Минпромторг, стояла уже совсем другая компания, причем, с пустым местом в графе "лицензия", наличие которой, является обязательным условием для включения в программу".

Интересно, что место "Экостар Технолоджи" заняло зарегистрированное во Владивостоке ООО "Дальметалл", по данным участников рынка, ранее не занимавшиееся опасными отходами, к которым относится и процесс утилизации отходов автомобиля. Подтверждением тому - отсутствие соответствующей лицензии на сайте Минпромторга. "Дальметалл" не без успеха занимался заготовкой лома черного металла и имел опыт утилизации автомобилей в неполной комплектации, фактически металлических остовов. Основным условием же госпрограммы является сдача автомобиля на утилизацию в полной комплектации, с отходами второго-четвертого класса опасности - остатки топлива, технические жидкости, масла, резина, электрооборудование, аккумуляторные батареи, пластик.

Экологическая компания "ЭкоСтар Технолоджи" была создана в 2006 г., перерегистрировалась в 2008 г., - продолжает Сергей Лазарев. - Лицензия на утилизацию отходов, образовавшихся в результате разбора автомобилей (масла, резина, аккумуляторы, пластик и т.д.), была получена в апреле 2009 г. Мы также ведем совместные проекты по утилизации отходов с Дальневосточным государственным техническим университетом и занимаемся инновационной деятельностью по внедрению новых технологий".

Центральная площадка "ЭкоСтар Технолоджи" находится в Артеме, где расположены мощности по переработке отходов. Прием автомобилей компания планировала осуществлять на площадке в Уссурийске. И вести совместную деятельность с "Дальметаллом", пользуясь их площадкой для приема автомобилей.

"Мы действительно хотели быть партнерами, - утверждает Сергей Лазарев. - Назвать утилизационный бизнес Клондайком нельзя. Опираясь на наш опыт, 3 тыс. рублей за утилизацию одного автомобиля это на грани рентабельности от 20% до 40%, в зависимости от того, как будет выстроен процесс. Не более".

По словам директора "ЭкоСтар Технолоджи", компания готова приступить к процессу утилизации практически на следующий день, после того, как будет восстановлена в правах. "Перед стартом программы мы заранее провели все необходимые консультации с дилерами, распределили с ними полномочия и обговорили схему взаимодействия, которая бы позволила не допустить сбоев при запуске программы и вносить коррективы по ее ходу. Не надо забывать, что это эксперимент. Мы рискнули, но в ответ получили оплеуху. Минпромторг нарушает собственные же условия проведения программы и не реагирует на наши запросы. Главная надежда остается на администрацию края".

В компании "Дальметалл" отсутствие лицензии обещают исправить в ближайшие дни (по сведениям "ЗР", срок рассмотрения Ростехнадзором занимает 45 дней). Только как объяснить сбой разрекламированной на самом высоком уроне программы автовладельцам, которые обрывают телефоны дилеров?

Напомним, что схема предоставления субсидий при покупке новой машины с одновременной утилизацией старого автомобиля выглядит следующим образом. Во- первых, владелец утилизируемого автомобиля должен самостоятельно доставить его к дилеру (своим ходом или на эвакуаторе). При этом действие правительственной программы распространяется только на комплектные машины (привезти один кузов от старого авто - нельзя), выпущенные до 1999 г. и с разрешенной полной массой не более 3,5 тонны. Кроме того, на момент сдачи автомобиля в утиль он должен находиться в собственности у владельца минимум в течение года.

Следующий этап - дилер должен распечатать утвержденный бланк об утилизации, владелец оформить доверенность на дилерский центр на снятие старой машины с учета и ее утилизацию, подписать договор, в рамках которого дилер будет производить все вышеописанные операции, и оплатить 3 тыс. руб. - за саму утилизацию.

После этого владелец может выбрать и заказать у дилера новую машину (отечественного производства, включая собираемые на территории России иномарки), получив на нее скидку в размере 50 тыс. руб. По оценкам Минпромторга, оформление всех документов и их "оборот" должны занимать несколько дней.