www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Во Владивостоке появятся новые светофоры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В прошлом году на техническое обеспечение дорожного движения во Владивостоке было выделено 24 млн руб., в этом только 16-18 млн...

В этом году на установку новых и обновление уже имеющихся светофорных объектов в бюджете Владивостока выделено меньше средств, нежели в 2009 г. В администрации это объясняют нехваткой денег в бюджете, вызванной кризисными явлениями, а также консолидацией имеющихся средств на иные нужды.

В частности, строительство дороги Снеговая - Горностай, идущее за счет средств городского бюджета, заставило пересмотреть некоторые другие "околодорожные" статьи в сторону их сокращения. По словам Сергея Александрова, начальника отдела подготовки проектов управления благоустройства Владивостока, в прошлом году на техническое обеспечение дорожного движения города было выделено 24 млн руб. В этом году планируется только 16-18 млн. Чиновник отметил, что цифра не окончательная, и в мае, возможно, будет скорректирована в сторону увеличения. К слову, стоимость одного светофорного объекта с установкой колеблется в пределах 250-400 тыс. руб.

Тем не менее бюджетная политика не повлияла на решимость городской администрации сделать дороги города безопаснее, а езду и нахождение вблизи них более комфортным. Уже есть конкретные примеры, которые приводят в отделе дорожной инспекции и организации движения по Владивостоку, когда установленные светофоры снижали аварийность, в частности, на Океанском проспекте у Первореченского рынка и ниже - у мединститута. Снизили плотность движения новые светофоры на пересечении ул. Алеутской и Океанского проспекта с ул. Фонтанная. Если смотреть с косогора у здания ДЭКа в сторону Морвокзала, то можно заметить, что пробки исчезли и Алеутская чиста. Поэтому в дополнение к заработавшим в прошлом году светофорным объектам будет установлено еще несколько, и не только на центральных магистралях.

Так, практически решен вопрос установки нового светофора на ул. Светланской, в районе цирка, где отмечена высокая аварийность, заканчивающаяся нередкой гибелью пешеходов.

Далее по плану перекресток ул. Борисенко и 50 лет ВЛКСМ. По словам Сергея Александрова, уже имеющийся объект установлен неграмотно и больше мешает, чем помогает организовать движение. "Этот участок будет реконструирован полностью, будут заменены светофоры, и организация движения здесь будет иная", - пояснил начальник отдела проектов.

Светофор на Баляевском путепроводе со стороны ул. Котельникова должен наконец-то решить вопрос безопасного и быстрого проезда машин из-под моста в сторону 71-го микрорайона. Кроме того, насколько позволят средства, будет решена проблема на участке Океанского проспекта от горпарка до пересечений с улицами Хабаровская и Комсомольская.

И последний, самый принципиальный, дорогой и противоречивый объект должен будет появиться на площади Спортивная, на стыке улиц Вилкова, Спортивной и Борисенко.

В мэрии Владивостока считают, что за Спортивную необходимо браться как можно скорее, но только после того, как будет проведена реконструкция на перекрестке Борисенко - 50-лет ВЛКСМ, а также решен вопрос с перекрестком улиц Вилкова и Калинина.

В противном случае этот транспортный узел не разбить, а просто светофорное регулирование на площади внесет еще больший затор и хаос. Решив эту, а с ней и другую проблему пересечения ул. Луговой и Светланской, в месте, где сливаются два транспортных потока с изменяемыми направлениями дальнейшего движения, о пробках в этом районе можно будет позабыть, считают в мэрии.

Дальнейшие планы администрации города по приведению дорожного движения Владивостока в надлежащий вид будут зависеть от наличия денежных средств.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru