Во Владивостоке появятся новые светофоры

В прошлом году на техническое обеспечение дорожного движения во Владивостоке было выделено 24 млн руб., в этом только 16-18 млн...

В этом году на установку новых и обновление уже имеющихся светофорных объектов в бюджете Владивостока выделено меньше средств, нежели в 2009 г. В администрации это объясняют нехваткой денег в бюджете, вызванной кризисными явлениями, а также консолидацией имеющихся средств на иные нужды.

В частности, строительство дороги Снеговая - Горностай, идущее за счет средств городского бюджета, заставило пересмотреть некоторые другие "околодорожные" статьи в сторону их сокращения. По словам Сергея Александрова, начальника отдела подготовки проектов управления благоустройства Владивостока, в прошлом году на техническое обеспечение дорожного движения города было выделено 24 млн руб. В этом году планируется только 16-18 млн. Чиновник отметил, что цифра не окончательная, и в мае, возможно, будет скорректирована в сторону увеличения. К слову, стоимость одного светофорного объекта с установкой колеблется в пределах 250-400 тыс. руб.

Тем не менее бюджетная политика не повлияла на решимость городской администрации сделать дороги города безопаснее, а езду и нахождение вблизи них более комфортным. Уже есть конкретные примеры, которые приводят в отделе дорожной инспекции и организации движения по Владивостоку, когда установленные светофоры снижали аварийность, в частности, на Океанском проспекте у Первореченского рынка и ниже - у мединститута. Снизили плотность движения новые светофоры на пересечении ул. Алеутской и Океанского проспекта с ул. Фонтанная. Если смотреть с косогора у здания ДЭКа в сторону Морвокзала, то можно заметить, что пробки исчезли и Алеутская чиста. Поэтому в дополнение к заработавшим в прошлом году светофорным объектам будет установлено еще несколько, и не только на центральных магистралях.

Так, практически решен вопрос установки нового светофора на ул. Светланской, в районе цирка, где отмечена высокая аварийность, заканчивающаяся нередкой гибелью пешеходов.

Далее по плану перекресток ул. Борисенко и 50 лет ВЛКСМ. По словам Сергея Александрова, уже имеющийся объект установлен неграмотно и больше мешает, чем помогает организовать движение. "Этот участок будет реконструирован полностью, будут заменены светофоры, и организация движения здесь будет иная", - пояснил начальник отдела проектов.

Светофор на Баляевском путепроводе со стороны ул. Котельникова должен наконец-то решить вопрос безопасного и быстрого проезда машин из-под моста в сторону 71-го микрорайона. Кроме того, насколько позволят средства, будет решена проблема на участке Океанского проспекта от горпарка до пересечений с улицами Хабаровская и Комсомольская.

И последний, самый принципиальный, дорогой и противоречивый объект должен будет появиться на площади Спортивная, на стыке улиц Вилкова, Спортивной и Борисенко.

В мэрии Владивостока считают, что за Спортивную необходимо браться как можно скорее, но только после того, как будет проведена реконструкция на перекрестке Борисенко - 50-лет ВЛКСМ, а также решен вопрос с перекрестком улиц Вилкова и Калинина.

В противном случае этот транспортный узел не разбить, а просто светофорное регулирование на площади внесет еще больший затор и хаос. Решив эту, а с ней и другую проблему пересечения ул. Луговой и Светланской, в месте, где сливаются два транспортных потока с изменяемыми направлениями дальнейшего движения, о пробках в этом районе можно будет позабыть, считают в мэрии.

Дальнейшие планы администрации города по приведению дорожного движения Владивостока в надлежащий вид будут зависеть от наличия денежных средств.