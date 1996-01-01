После юга дорожники пойдут на север

Краевая администрация объявила открытый аукцион на проведение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги "Рудная Пристань - Терней" на участке 40-46 километр.

Заявки будут приниматься до 24 марта, а победителя назовут в начале апреля. Проект участка с 40 по 46 км будет подготовлен летом 2011 года.