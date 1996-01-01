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После юга дорожники пойдут на север
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Краевая администрация объявила открытый аукцион на проведение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги "Рудная Пристань - Терней" на участке 40-46 километр.
Заявки будут приниматься до 24 марта, а победителя назовут в начале апреля. Проект участка с 40 по 46 км будет подготовлен летом 2011 года.
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