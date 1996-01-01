Путин предложил главе Renault-Nissan открыть автозавод на Дальнем Востоке

Владимир ПУТИН, который еще пару месяцев назад предупреждал Renault о возможном размывании их доли в АвтоВАЗе, сменил гнев на милость. Неделю назад, сообщила "Газета", на встрече с главой альянса Renault-Nissan Карлосом ГОНОМ премьер-министр не только поблагодарил за поддержку тольяттинского предприятия, но и пообещал поддержать поставщиков автокомплектующих для российского автопрома. А заодно пригласил французско-японский альянс поучаствовать в строительстве автозавода на Дальнем Востоке.

Глава Renault-Nissan Карлос Гон приехал в Россию, чтобы запустить вторую волну на "Автофрамосе", выпускающем Renault Logan. Теперь с конвейера завода может сходить до 160 тыс. машин в год. "Чтобы повысить мощность нашего производства в Москве, мы инвестировали средства в объеме 6 млрд рублей. Мы видим хорошее будущее, чтобы стать лидером на российском рынке, и это амбиционные планы", - заявил он.

Российские проекты, а также участие Renault в разработке плана по спасению АвтоВАЗа и оказались основной темой встречи Гона с премьер-министром Владимиром Путиным. Карлос Гон попросил российское правительство поддержать местных поставщиков автокомпонентов. Взамен он пообещал помогать в создании СП с французскими, японскими и другими компаниями, передает агентство ПРАЙМ-ТАСС. Как отметил Гон, "Игорь СЕЧИН заверил нас, что поставщикам будет оказана поддержка... Мы готовы работать, обеспечивая поставщиков загрузкой, и содействовать созданию совместных предприятий с их коллегами в Японии, Франции и других странах".

Путин в свою очередь поставил главу франко-японского альянса в известность о том, что на этой неделе правительство рассмотрит стратегию развития отечественного автопрома и основные принципы сотрудничества с иностранными партнерами. По словам премьера, отношения с партнерами будут "самыми либеральными, самыми открытыми".

"Разумеется, мы будем рассчитывать на то, что одним из основных принципов будет локализация производства. Мы знаем, что после определенного объема выпуска автомобилей в России становится целесообразным создание здесь производства автокомплектующих и запчастей, новых предприятий, с привлечением иностранного капитала. Здесь у нас есть тоже свои планы", - сообщил премьер-министр.

Путин напомнил, что российская сторона вместе с Renault-Nissan занимается развитием производства в Санкт-Петербурге. "Мы приглашаем вас принять участие в работе по созданию аналогичного предприятия на Дальнем Востоке", - сказал глава российского правительства.