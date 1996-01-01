Начинаем автоутилизацию

9 марта начинает действовать программа утилизации старых автомобилей со сроком эксплуатации свыше 10 лет и выдачи сертификатов на 50 тыс. рублей на покупку нового. Согласно решению Минпроторга РФ, в Хабаровском крае пока утверждены 3 пункта утилизации старых автомобилей.

Так, на территории Хабаровска право на выдачу сертификатов получили в Хабаровске представительство "Ниссан" по ул. Краснореченская, д. 111, пом.1 и компания по ул. Пермская, 9; в г.Комсомольск-на-Амуре первых клиентов со старыми авто примет представительство УАЗ, которое расположено по ул. Станционная, 56.

Напомним, что "утилизаторы" должны "осушить" авто - удалить все жидкие компоненты топлива, масел, технических жидкостей, демонтировать шины, аккумуляторы, масляные и воздушные фильтры, стекла, подушки безопасности, бамперы, панели приборов и другие части, которые не подлежат переработке на предприятиях по работе с металлоломом; сортировать отходы по видам и передать на специализированные предприятия по переработке или захоронению (уничтожению). Это стоит 3000 руб.