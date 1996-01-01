Переезд на "Татарке" будет временно закрыт

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" информирует водителей автотранспортных средств Приморья о ремонте железнодорожного переезда "Татарский" (9279 км) на ст. Вторая Речка в период с 13 до 15 часов 9 марта 2010 года в связи с производством работ по ремонту пути и переездного настила.

В течение указанного времени движение автотранспорта через переезд будет полностью закрыто.

Руководство Владивостокского отделения дороги обращается к водителям автотранспортных средств с просьбой отнестись с пониманием к затруднению в движении через участок ремонтных работ и приносит свои извинения за временные неудобства, связанные с ремонтными работами.