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Переезд на "Татарке" будет временно закрыт
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Владивостокская дистанция пути Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" информирует водителей автотранспортных средств Приморья о ремонте железнодорожного переезда "Татарский" (9279 км) на ст. Вторая Речка в период с 13 до 15 часов 9 марта 2010 года в связи с производством работ по ремонту пути и переездного настила.
В течение указанного времени движение автотранспорта через переезд будет полностью закрыто.
Руководство Владивостокского отделения дороги обращается к водителям автотранспортных средств с просьбой отнестись с пониманием к затруднению в движении через участок ремонтных работ и приносит свои извинения за временные неудобства, связанные с ремонтными работами.
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