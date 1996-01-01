Московские депутаты ездят во Владивосток за автомобилями

На одном из заседаний бизнес-клуба "Диалоги" депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Максим МИЩЕНКО в ходе своего выступления упомянул, что во время одного из своих посещений столицы Приморского края купил себе автомобиль TOYOTA SURF.

По словам депутата, этот автомобиль был куплен на рынке "Зеленый угол". Максим Мищенко отметил неоспоримые качества авто, особенно для тех целей, для которых он был приобретен - для охоты.

По словам московского посетителя "зеленки", превосходные качества японского внедорожника отметили и его товарищи по охоте. Один из них (также депутат Госдумы) даже решился съездить на знаменитый владивостокский авторынок с целью купить такой же автомобиль.

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