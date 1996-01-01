Hummer будет жить

Руководство американского концерна General motors рассматривает два новых предложения о покупке бренда Hummer.

Возможные претенденты пока не называются, но отмечается, что заявки они уже делали ранее. Напомним, GM планировал продать Hummer китайской компании Shi-huang Tengjong за 150 млн долларов. Но покупку не одобрило правительство КНР - сделка сорвалась. Тогда GM заявил о скором начале ликвидации марки Hummer, всей сети дилеров и увольнении рабочих. Ранее нечто похожее происходило с продажей SAAB: когда сделка с основным покупателем сорвалась, GM пообещал уничтожить марку и уволить всех рабочих. SAAB в итоге был продан.