На букву "М"… для водителей маршрутных такси

ГИБДД предлагает ввести для водителей маршрутных такси отдельную категорию - "М".

Об этом сообщил начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД РФ Виктор КИРЬЯНОВ. По его словам, в России растет число ДТП, виновниками которых являются водители "маршруток". "Согласование с Минобрнауки по поводу введения новой категории уже фактически завершено", - сказал Кирьянов, не уточнив подробности. Новая категория может появиться уже в 2011 году.