Праворульный "КамАЗ" начнут производить в Индии

Камский автозавод впервые начинает производство грузовиков с правым рулем на совместном заводе в Индии.

Сборочное производство "КамАЗов" расположено в городе Хосуре, в 70 километрах от Бангалора. Совместное предприятие "Камаз Вектра моторз лимитед" создано на производственной базе британо-индийской компании "Вектра", партнера камских автомобилестроителей. Начальная проектная мощность, запланированная до 2012 года, составляет 2500 грузовиков в год.