Автокредит стал неинтересен

В 2009 году объем российского рынка автокредитования сократился в четыре раза.

Как сказано в отчете аналитического агентства "Автостат", выдача автокредитов сократилась с 20 млрд долларов в 2008 году до 5 млрд долларов в 2009 году. По оценке аналитиков, снижение интереса к автокредитам вызвано двумя факторами: сокращением количества выданных кредитов и снижением их средней стоимости из-за увеличения первоначального взноса. Напомним, за 12 месяцев 2009 года в России было продано 1,46 миллиона автомобилей.