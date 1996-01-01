Автостоянки Владивостока проверят на законность

В администрации Владивостока распоряжением главы города создана рабочая группа по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земельных участков, на которых размещены автостоянки и автопарковки, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как прокомментировали в отделе земельного контроля управления градостроительства и архитектуры, речь идет в первую очередь об автостоянках в деловых зонах и жилых массивах, где взимается плата за услуги, зачастую имеется ограждение, может размещаться вагончик для охраны, предприятие подключено к источникам электроэнергии, причем чаще всего незаконно.

Специалистами управления будет проведена проверка законности функционирования автостоянок (автопарковок). В случае организации такого рода предприятий без действующих правоустанавливающих документов на земельный участок будут приняты меры по освобождению земельного участка.