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В России могут ввести карты для оплаты штрафов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В России могут ввести карты для безналичной оплаты штрафов водителями. В Госдуму внесен законопроект о системе информации о штрафах за нарушение правил дорожного движения.

В числе прочего законом предполагается выпуск карт обязательного страхования, которыми можно будет оплатить штраф прямо на месте нарушения. Если средств для оплаты на карте не хватит, банк может выделить кредит на недостающую сумму.

В целом цель законопроекта - создание системы общественных отношений, при которой лицо, своевременно не уплатившее штраф, будет лишено возможности оформить полис обязательного страхования.

Согласно документу будет создана система обязательного страхования, обеспечивающая предоставление информации страховщикам о наличии задолженности у лица, привлеченного к административной ответственности. Система будет создана без привлечения бюджетных средств, а информация, которая будет в ней храниться и обрабатываться, не относится к категории федеральных информационных ресурсов.

Что касается банковской карты, это будет карта обязательного страхования, содержащая информацию о водителе автомобиля, о содержании полиса (полисов) ОСАГО. Кроме того, карта будет служить информационной базой для заполнения протокола об административном правонарушении. Водитель будет получать такую карту наряду с полисом обязательного страхования. За отсутствие карты предусматривается такая же ответственность, как и за отсутствие полиса обязательного страхования.

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