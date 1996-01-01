Учебная езда во Владивостоке вне закона

В то время как в милиции, и в частности в ее автоинспекторской части, царят перманентный разброд и шатания, директора автошкол в этом году не торопятся продлевать разрешения на проведение занятий "по практическому вождению в условиях городского движения".

Еще в 1999 г. тогдашний мэр города Юрий КОПЫЛОВ подписал правовой акт, в котором запретил использовать для накатки слушателей автошкол более 30 улиц города. Более 10 лет никто не ставил под сомнение разумность такого шага, пока автошколы самостоятельно не повыползали на проспекты и центральные улицы, а на получение документов даже на дороги, по которым бережливый командир танк не выгуляет, "забили" в принципе.

Что это? Саботаж, забывчивость или элементарная глупость, недоумевают в ГИБДД? Ведь случись ДТП толковый адвокат от "виноватой" автошколы камня на камне не оставит, а там и с лицензией недолго попрощаться.

Поэтому, как советуют гаишники, при виде учебной "Короллки" на рожон лезть не след, но и кидаться на обочину не стоит. Там пешеходы…