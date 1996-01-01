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"УАЗ Патриот" добрался до Италии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Италию доставлен уникальный "УАЗ Патриот" - первый автомобиль, официально собранный на новом заводе компании Sollers ("Соллерс") во Владивостоке для премьера Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ. Полноприводный серебристо-желтый внедорожник, проделавший долгий путь от Владивостока до Аппенин, ждет своего владельца, сообщил портал auto.newsru.com.

Этот единственный в своем роде "УАЗ" владивостокской сборки еще даже не сертифицирован в Европе. У "серебро-жёлтого" (по документам) "Патриота" 116 лошадей, итальянский дизельный двигатель Iveco, кондиционер, обновленное рулевое управление, полный привод. Салон отделан кожей и велюром, в крыше кабины предусмотрен люк. Названа и стоимость машины - 14,5 тыс. евро. Счастливый обладатель уникального экземпляра может быть абсолютно уверен: такая машина - одна в Европе! Однако первым машину своего итальянского друга опробовал российский премьер Владимир ПУТИН, который лично сел за руль данного УАЗ Patriot Limited во время торжественного открытия завода во Владивостоке в декабре 2009 года.

Напомним, что Сильвио Берлускони экспромтом принял решение о покупке первого автомобиля, который будет собран на Дальнем Востоке, в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург. Тогда же в ходе беседы Берлускони выпросил у Вадима Швецова, генерального директора компании "Соллерс" и основного ее владельца, персональную скидку 10%.

Первый "собранный" во Владивостоке автомобиль УАЗ Patriot Limited был сделан по спецзаказу российского правительства и пока единственный, выпущенный за ворота нового автопроизводства. Как сообщили тогда РИА PrimaMedia в пресс-службе ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток", основное производство автомобилей УАЗ Patriot налажено на Ульяновском автомобильном заводе. В Приморье, по словам представителя УАЗ, будут выпускать в ограниченном количестве, по спецзаказам.

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