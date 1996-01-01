www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Весна - сезон техобслуживания автомобиля

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Зима заканчивается, и впереди - переход на летний период эксплуатации автомобиля. О чем надо помнить автовладельцам, рассказывает Владимир БРАТЧИКОВ, мастер авторизованного сервиса DENSO (дизельного участка ООО "ЦРТ-Автосервис).

- Владельцам дизельных автомобилей необходимо помнить, что автомобиль, который они имеют честь эксплуатировать, кроме очевидных плюсов имеет и некоторый "минус". В отличие, скажем, от бензиновых агрегатов, дизельные моторы более требовательны к топливу и расходным материалам, а также не терпят поверхностного отношения в плане периодичности технического обслуживания.

Для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье автомобиля, каждый автовладелец должен соблюдать правила и помнить о периодичности замены расходных материалов, приводимых ниже. Если игнорировать эти постулаты, то владелец дизельного автомобиля должен быть готов к тому, что ремонт топливной аппаратуры, равно как и двигателя, стоит несоизмеримо больше тех вложений, какие делает автовладелец в сезонное или повседневное обслуживание

1. Замена топливного фильтра - 10 000 км (700-1500 руб.)

Несвоевременная замена ТФ ведет к повышению сопротивления на всасывании в ТНВД, что вызывает образование воздушных пробок, падение внутреннего давления в насосе, некорректную работу автомата опережения, плохой отвод тепла от деталей насоса и интенсивный износ. Следствие - падение мощности двигателя, увеличенный по времени разгон и повышенный расход топлива.

2. Замена воздушного фильтра - 20 000 км (от 700 руб.)

Грязный воздушный фильтр затрудняет наполнение цилиндра свежим зарядом воздуха и ухудшает очистку цилиндра от выхлопных газов в момент перекрытия клапанов. Нарушаются условия для нормального образования топливно-воздушной смеси и горения.

Сопротивление на всасывании, вызываемое грязным фильтром, провоцирует повышенный расход масла, поскольку двигатель начинает интенсивно потреблять воздух из-под поршневой плоскости, наполненного парами моторного масла. Как следствие - падение мощности двигателя, увеличенный по времени разгон и повышенный расход масла и топлива.

3. Замена масляного фильтра - 5 000 км (от 250 руб.)

Фильтр полнопоточный может улавливать только определенное количество грязи. Когда фильтрующий элемент окажется полностью забитым, откроется перепускной клапан, и все загрязнения, минуя фильтр, будут циркулировать в масляной системе двигателя, ускоряя его износ.

4. Замена моторного масла - 5 000 км (от 300 руб. за литр)

Моторное масло дизельного автомобиля отличается от моторного масла бензинового двигателя большим щелочным числом (КОН). Щелочь в масле позволяет нейтрализовать серную кислоту, образующуюся в процессе горения топлива. Действие этой присадки не бесконечно, как и других присадок, присутствующих в масле. Ограниченное количество масла в двигателе и срок службы фильтра предполагают срок замены масла каждые 5 000 км. "Трение" еще никто "не отменял".

5. Ресурс распылителей форсунок - 100 000 км

Этот пробег установлен производителем топливной аппаратуры для нормальных условий эксплуатации, коих в нашем регионе достичь невозможно. По достижении этой величины распылители подлежат замене. Из-за низкого качества дизельного топлива и топливных фильтров ресурс распылителей в наших условиях вдвое ниже. Выгорание сопловых отверстий, потеря герметичности, падение гидроплотности, отложение лаков, заклинивание игл распылителей, снижение давления впрыска - вот неполный перечень факторов, влияющих на тепловую напряженность двигателя. Как следствие - падение мощности, увеличенный по времени разгон и повышенный топливный расход.

6. Ресурс ТНВД (топливный насос высокого давления) до ремонта - 100 000-250 000 км Каждый тип ТНВД имеет свой "пробег" до ремонта. Долгожителями являются рядные насосы. Указанное количество километров говорит о способности ТНВД поддерживать заданные параметры.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru