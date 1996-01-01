Весна - сезон техобслуживания автомобиля

Зима заканчивается, и впереди - переход на летний период эксплуатации автомобиля. О чем надо помнить автовладельцам, рассказывает Владимир БРАТЧИКОВ, мастер авторизованного сервиса DENSO (дизельного участка ООО "ЦРТ-Автосервис).

- Владельцам дизельных автомобилей необходимо помнить, что автомобиль, который они имеют честь эксплуатировать, кроме очевидных плюсов имеет и некоторый "минус". В отличие, скажем, от бензиновых агрегатов, дизельные моторы более требовательны к топливу и расходным материалам, а также не терпят поверхностного отношения в плане периодичности технического обслуживания.

Для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье автомобиля, каждый автовладелец должен соблюдать правила и помнить о периодичности замены расходных материалов, приводимых ниже. Если игнорировать эти постулаты, то владелец дизельного автомобиля должен быть готов к тому, что ремонт топливной аппаратуры, равно как и двигателя, стоит несоизмеримо больше тех вложений, какие делает автовладелец в сезонное или повседневное обслуживание

1. Замена топливного фильтра - 10 000 км (700-1500 руб.)

Несвоевременная замена ТФ ведет к повышению сопротивления на всасывании в ТНВД, что вызывает образование воздушных пробок, падение внутреннего давления в насосе, некорректную работу автомата опережения, плохой отвод тепла от деталей насоса и интенсивный износ. Следствие - падение мощности двигателя, увеличенный по времени разгон и повышенный расход топлива.

2. Замена воздушного фильтра - 20 000 км (от 700 руб.)

Грязный воздушный фильтр затрудняет наполнение цилиндра свежим зарядом воздуха и ухудшает очистку цилиндра от выхлопных газов в момент перекрытия клапанов. Нарушаются условия для нормального образования топливно-воздушной смеси и горения.

Сопротивление на всасывании, вызываемое грязным фильтром, провоцирует повышенный расход масла, поскольку двигатель начинает интенсивно потреблять воздух из-под поршневой плоскости, наполненного парами моторного масла. Как следствие - падение мощности двигателя, увеличенный по времени разгон и повышенный расход масла и топлива.

3. Замена масляного фильтра - 5 000 км (от 250 руб.)

Фильтр полнопоточный может улавливать только определенное количество грязи. Когда фильтрующий элемент окажется полностью забитым, откроется перепускной клапан, и все загрязнения, минуя фильтр, будут циркулировать в масляной системе двигателя, ускоряя его износ.

4. Замена моторного масла - 5 000 км (от 300 руб. за литр)

Моторное масло дизельного автомобиля отличается от моторного масла бензинового двигателя большим щелочным числом (КОН). Щелочь в масле позволяет нейтрализовать серную кислоту, образующуюся в процессе горения топлива. Действие этой присадки не бесконечно, как и других присадок, присутствующих в масле. Ограниченное количество масла в двигателе и срок службы фильтра предполагают срок замены масла каждые 5 000 км. "Трение" еще никто "не отменял".

5. Ресурс распылителей форсунок - 100 000 км

Этот пробег установлен производителем топливной аппаратуры для нормальных условий эксплуатации, коих в нашем регионе достичь невозможно. По достижении этой величины распылители подлежат замене. Из-за низкого качества дизельного топлива и топливных фильтров ресурс распылителей в наших условиях вдвое ниже. Выгорание сопловых отверстий, потеря герметичности, падение гидроплотности, отложение лаков, заклинивание игл распылителей, снижение давления впрыска - вот неполный перечень факторов, влияющих на тепловую напряженность двигателя. Как следствие - падение мощности, увеличенный по времени разгон и повышенный топливный расход.

6. Ресурс ТНВД (топливный насос высокого давления) до ремонта - 100 000-250 000 км Каждый тип ТНВД имеет свой "пробег" до ремонта. Долгожителями являются рядные насосы. Указанное количество километров говорит о способности ТНВД поддерживать заданные параметры.