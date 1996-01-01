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На дороге все равны. Но некоторые равнее...
МВД внесло изменения в административный регламент по работе дорожно-патрульной службы (ДПС). Уточнения коснулись аспектов, прямо или косвенно затрагивающих поведение инспекторов ДПС на дороге во время несения службы.
Теперь четко сказано, что при контроле дорожного движения патрульный автомобиль с цветографической окраской и внешними световыми и звуковыми сигналами должен стоять таким образом, чтобы все его видели и могли предотвратить нарушение. В противном случае это будет нарушением административного регламента. Кроме того, внесена ясность в процесс общения инспектора с работниками прокуратуры, Следственного комитета, судьями, нарушившими ПДД.
Отныне гаишник не имеет права оформить на них протокол, направить на медосвидетельствование и прочие подобные "мелочи". В его обязанностях теперь - сообщить дежурному и составить рапорт своему руководству. В случае, если кто-то из вышеуказанных лиц нетрезв, то задача автоинспектора - принять меры, чтобы этот водитель дальше не поехал. Вот только как это сделать, почему-то не расписывается. В Управлении ГИБДД УВД по Приморскому краю, за неимением разъяснительной информации свыше, пока никак не комментируют эти новшества.
Тем не менее, сами ИДПС в этих нововведениях не видят ничего страшного. По словам одного инспектора, с водителями "при должности" и раньше старались не связываться. Что касается засад и скрытого несения службы, то с появлением таких приборов, как "Арена" - электронных фиксаторов нарушений ПДД, надобность в засадах отпадет. Сегодня на вооружении ДПС Управления ГИБДД по Приморскому краю имеются два таких аппарата, к концу года ожидается поставка еще нескольких штук.
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