Дорожники захлебываются в заказах

Вскрыты конверты с заявками на участие в открытом конкурсе на проведение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги "Уссурийск - Пограничный - Госграница" на участке с 72 по 96 километры, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, в аукционе приняли участие 13 компаний из разных регионов России. Сегодня начат процесс рассмотрения пакета документов от заявителей, проверка на соответствие всем нормам и требованиям. Победитель будет назван 24 февраля. Реконструкция трассы "Уссурийск - Пограничный - Госграница" идет в рамках краевой целевой программы "Дороги края", принятой еще в 2007 году. В прошлом году закончена реконструкция 30 км дороги - с 20 по 51 километры. Здесь проведен капитальный ремонт дорожного полотна, расширена проезжая часть, отремонтированы мосты, установлено барьерное заграждение, необходимые знаки. Сдать дорогу в эксплуатацию планируется в 2012 году.