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Гаишникам запретили караулить в кустах и ловить пьяных судей
МВД внесло очередные изменения в административный регламент по работе дорожно-патрульной службы, сообщает "Российская газета". В документе четко прописано, кто, как и за что может останавливать водителя на дороге. Теперь автомобиль со спецокраской должен стоять так, чтобы все его видели и могли предотвратить нарушение. Если инспекторы пытаются скрыть окраску или спецсигналы от участников движения - это нарушение регламента. Главная задача сотрудников ГИБДД, как не раз заявлял начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Виктор КИРЬЯНОВ, предотвратить нарушение, а не ловить нарушителей. Тем более водителей с должностью - следователей СКП, работников прокуратуры и судей. Теперь гаишник не имеет права оформить на них протокол и направить на медосвидетельствование.
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