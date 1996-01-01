Гаишникам запретили караулить в кустах и ловить пьяных судей

МВД внесло очередные изменения в административный регламент по работе дорожно-патрульной службы, сообщает "Российская газета". В документе четко прописано, кто, как и за что может останавливать водителя на дороге. Теперь автомобиль со спецокраской должен стоять так, чтобы все его видели и могли предотвратить нарушение. Если инспекторы пытаются скрыть окраску или спецсигналы от участников движения - это нарушение регламента. Главная задача сотрудников ГИБДД, как не раз заявлял начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Виктор КИРЬЯНОВ, предотвратить нарушение, а не ловить нарушителей. Тем более водителей с должностью - следователей СКП, работников прокуратуры и судей. Теперь гаишник не имеет права оформить на них протокол и направить на медосвидетельствование.