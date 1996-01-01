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До Владивостока добрался Hyundai
Вслед за Хабаровском эксперимент с выводом на рынок новых автомобилей южнокорейского производства продолжил Владивосток - продажей марки Hyundai занялось ООО "Чемпион-Владивосток".
Сегодня в автосалоне представлена практически вся линейка Hyundai. На все автомобили распространяется гарантия 5 лет, или 120 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Стоит отметить, что конкуренты весьма сдержанно оценивают шансы корейского производителя, но на то она и конкуренция.
Пока же скажем одно: цены на новые Hyundai, как и следовало ожидать, несколько ниже одноклассников японского производства. Причем на данный момент действует специальное предложение - стоимость автомобилей, произведенных в 2008 г. (запас, оказывается, позволяет), на несколько процентов ниже прошлогоднего конвейера. Так, 2-литровый седан NF Sonata мощностью 151 л.с. с автоматической коробкой передач производства 2009 г. обойдется покупателю в зависимости от комплектации от 805 тыс. 900 руб. до 900 тыс. 900 руб., а его аналог годом ранее - от 749 тыс. 900 руб. до 792 тыс. 900 руб.
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