Новый нацпроект?

Две недели назад на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ владелец группы компаний "Онэксим" Михаил ПРОХОРОВ сообщил о своем намерении разработать и запустить в производство "принципиально новый городской автомобиль". Как позднее уточнил пресс-секретарь В.В.Путина Дмитрий ПЕСКОВ, речь шла о проекте "малобюджетного, высокотехнологичного автомобиля нового поколения".

Владимиру Путину, человеку неравнодушному к автомобилям вообще и российскому автопрому в частности, такая идея очень понравилась - он не исключил возможность господдержки проекта и обратился к "соответствующим ведомствам" с требованием проработать его в сжатые сроки.

Уже на следующий день СМИ раскопали некоторые подробности загадочного "народного автомобиля" от Михаила Прохорова. Во-первых, выяснилась предполагаемая цена будущей бюджетной модели - около 8,8 тысячи евро (примерно 370 тысяч рублей). А во-вторых, обнаружился и ее разработчик - питерская компания "Яровит-моторс", специализирующаяся на инжиниринге, производстве и продаже автомобилей. Правда, грузовых, но зато собственной конструкции.

По данным газеты "Ведомости", некоторое время назад "Яровит" разработал проект пятидверного гибрида (автомобиля с гибридной силовой установкой), в расчете на его использование во время Олимпиады-2014, и даже надеялся получить под него госфинансирование. Однако чиновники идею автомобиля с "непонятной целевой нишей" не поддержали и денег не дали. Сейчас этим проектом заинтересовался Прохоров.

Быль или вымысел?

На первый взгляд, идея неплохая: самый богатый человек страны (по данным журнала "Финанс" на февраль 2009 года состояние Прохорова составляло 14,1 миллиарда долларов США) решил потратить некоторое количество денег на создание массового бюджетного автомобиля. Причем потратить не где-нибудь, а в России. Но если присмотреться повнимательнее, то этот проект покажется немного... утопическим.

Взять, например, стоимость будущего "бюджетного" автомобиля - 8,8 тысячи евро, или 370 тысяч рублей. За такую сумму можно купить практически любую модель Волжского автозавода, за исключением самых дорогих версий Lada Priora - тех, что с кондиционером, АБС, датчиками дождя и прочими излишествами. В 370 тысяч умещается и французский бюджетный седан Renault Logan, собираемый на московском "Автофрамосе" - цены на "Логан" начинаются от 299 тысяч рублей!

С трудом верится и в то, что у Прохорова получится разработать полноценный гибрид или электромобиль со сложной технической начинкой, стоимость которого составит 12,5 тысячи долларов. Даже по очень оптимистичным оценкам, только комплект литий-ионных батарей для подобного гибрида обойдется в 7-9 тысяч долларов.

Для примера, в США самая доступная гибридная модель - Honda Insight - стоит почти 20 тысяч долларов, а трехколесный городской электромобиль ZAP Xebra (также продающийся в США) с запасом хода в 40 километров - больше 11 тысяч долларов. К тому же для того, чтобы удержать цену на бюджетную модель на приемлемом уровне, ее нужно выпускать очень большими тиражами - по оценкам экспертов, не меньше 500 тысяч штук в год. Однако российский рынок, в 2009 году с трудом переваривший лишь 1,46 миллиона автомобилей, к таким объемам пока не готов: тот же "АвтоВАЗ" за год продал всего 349 тысяч машин.

Наконец, у владельца компании "Онэксим" пока нет опыта работы в автобизнесе, а создание с нуля и запуск в производство целого семейства массовых автомобилей, удовлетворяющих современным экологическим нормам и требованиям безопасности, потребуют огромных инвестиций - до миллиарда долларов США. Прохоров, по данным "Коммерсанта", планирует потратить на этот проект всего 100 миллионов евро.

Конечно, глава группы "Онэксим" рассчитывает на помощь со стороны правительства и потому готов организовать производство нового автомобиля либо под Петербургом (где уже существует сборочная площадка "Яровита"), либо в любом другом "проблемном" регионе, за исключением Тольятти - там уже есть свой автозавод. Вопрос лишь в том, готовы ли власти к многомиллиардным инвестициям в не совсем понятный проект?

Опыт, сын ошибок трудных...

Первопроходцем в разработке бюджетных автомобилей в современной истории автопрома стала французская компания Renault, в 2004 году представившая недорогой седан Logan, созданный в первую очередь для развивающихся рынков. На проектные работы и запуск в производство этой модели французы потратили не так уж и много - 360 миллионов евро. При этом в Европе Logan, собираемый на румынском заводе Dacia, стоит от шести с небольшим тысяч евро за практически "голую" комплектацию.

Но необходимо понимать, что французы не разрабатывали "Логан" с нуля: в его конструкции используются узлы от других массовых моделей альянса Renault-Nissan. Например, передняя подвеска - от Renault Clio, а задняя - от Nissan Micra. Бензиновые моторы тоже не новые - их лишь доработали для большей надежности и непритязательности к качеству используемого топлива. Итог: сейчас Renault (Dacia) Logan продается на 59 рынках, а суммарные продажи этой модели по всему миру в 2009 году превысили отметку в 500 тысяч штук.

Вслед за Renault идеей массового и недорогого автомобиля для рынков Азии, Южной Америки, Восточной Европы, России и Китая заинтересовались практически все крупные автопроизводители. Концерн Volkswagen приступил к разработке бюджетной модели в 2007 году, а в конце 2009-го ее прототип был продемонстрирован российскому премьеру Путину на открытии российского завода VW. Этот автомобиль построен на максимально удешевленной платформе VW Polo и будет выпускаться в России по цене около 15 тысяч долларов. Это дороже, чем будущая новинка от Прохорова или "Логан", зато это Volkswagen.

Компания Toyota закончила создание собственной бюджетной модели лишь к началу 2010 года: дебют дешевых седана и хэтчбека Etios, разработанных для рынков Индии, России и Южной Америки, состоялся на индийском моторшоу в начале января. На первом этапе эту модель планируется выпускать в Индии, где ее стоимость не превысит 10-11 тысяч евро, а затем - и в других странах. Возможно, даже в России.

Наконец, свои бюджетные модели сейчас готовят General Motors, южнокорейский альянс Hyundai-Kia, французы из PSA Peugeot Citroen и концерн FIAT. И даже российский "АвтоВАЗ" в разгар кризиса заговорил о необходимости создании дешевого автомобиля, который смог бы заменить на конвейере "классику", выпускаемую уже больше 40 лет.

Сначала "вазовцы" планировали использовать для этих целей платформу Lada Kalina, а затем купленную у Renault платформу B0 - ту же, на которой построен бюджетный "Логан". При этом недорогая "Лада", по идее, будет стоить даже дешевле своего французского аналога...

Однако по-настоящему дешевый автомобиль разработала индийская компания Tata - это пятидверная микролитражка Tata Nano, представленная в 2008 году. Заявленная стоимость машины в самой доступной комплектации составляла 2500 долларов США. Правда, к моменту начала серийного производства, стартовавшего в марте 2009 года, цена немного подросла - до 2880 долларов. Что, впрочем, не лишило Tata Nano звания самого доступного автомобиля в мире.

Tata Nano произвела настоящий фурор в автомобильном бизнесе: до этого момента никто не решался запустить в серию машину стоимостью меньше 3000 долларов США. Единственный "минус" - продавать такую машину можно только в Индии. Ведь Tata Nano не соответствует практически никаким современным требованиям безопасности и экологическим нормам. А машину, которую допустят на рынок Европы (например), придется серьезно модернизировать: дорабатывать силовую структуру кузова, дооснащать подушками безопасности, АБС и системой стабилизации, перенастраивать мотор под "Евро-5" и так далее. Все это увеличивает цену микролитражки как минимум до 5-5,5 тысячи евро.

Невозможное - возможно...

И все же до конца не ясно - зачем создавать в России новое семейство автомобилей независимо от двух российских автогигантов - "АвтоВАЗа" и "Группы ГАЗ", которым как раз требуется финансовая помощь на обновление модельного ряда. Ведь при успешном исходе проекта Прохорова в нашей стране появится еще одно крупное автопроизводство, конкуренция с которым если не убьет, то, по крайней мере, сильно навредит отечественным заводам. В случае неудачи - и этот вариант кажется наиболее вероятным - много миллиардов рублей, в том числе из госбюджета, будут выброшены на ветер.