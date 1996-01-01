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На Дальнем Востоке должен появиться FIAT Ducato 4WD
Компания "Соллерс" представила новую разработку - легкий полноприводный коммерческий автомобиль на базе Fiat Ducato.
Новая версия Fiat Ducato повышенной проходимости была создана с учетом условий эксплуатации автомобилей на Дальнем Востоке и начнет поставляться на рынок Приморья со второго полугодия 2010 года. FIAT Ducato 4х4 станет первым легким коммерческим автомобилем российского производства, оснащенным современной системой полного привода.
В зависимости от потребностей клиента, на Ducato может быть установлена базовая система с подключаемым полным приводом или более продвинутая схема с понижающим рядом передач и блокируемым задним дифференциалом.
Управление системой полного привода и блокировкой дифференциала - электронное, кнопками на передней панели. Понижающий ряд передач включается рычагом в кабине. Главными преимуществами FIAT Ducato 4x4 станут значительный рост дорожного просвета, возможность уверенного преодоления бездорожья, а также дополнительная надежность управления автомобилем в сложных дорожных условиях, в том числе в условиях пересеченной местности.
Начиная с середины 2010 года "Соллерс" планирует осуществлять поставки машкомплектов FIAT Ducato 4х4 на завод во Владивостоке. На базе этих автомобилей здесь будут выпускаться специальные полноприводные версии Ducato - "скорая помощь", школьный автобус, социальное такси и т.д.
По словам генерального директора "Соллерс" Вадима ШВЕЦОВА, одним из главных стимулов в разработке новых полноприводных FIAT Ducato стал запуск сборки во Владивостоке:
- Мы на собственном опыте почувствовали особенности эксплуатации автомобилей в Приморье, связанные с ландшафтом, непростыми климатическими и дорожными условиями, особенно в зимний период. Стало очевидно, что для нужд социальной инфраструктуры и пассажирских перевозок здесь нужны автомобили повышенной проходимости. Поэтому мы приняли решение, что специальные версии FIAT Ducato, которые будет предлагать наш завод SOLLERS-Дальний Восток, должны обязательно оснащаться современной системой полного привода.
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