Во Владивостоке появятся новые "лежачие полицейские" и знаки

Администрация Владивостока закупила 800 погонных метров "лежачих полицейских". Новые искусственные неровности изготовлены из полимерных материалов и оборудованы специальными светоотражающими полосками, которые хорошо видны ночью при свете фар.

Они соответствуют всем современным техническим стандартам. Будучи изготовленными из мягких материалов, щадяще действуют на ходовую часть автомобиля. Ближе к весне они уже появятся на дорогах города. Также, по поручению главы Владивостока, во всех районах города появится порядка 300 новых дорожных знаков "Пешеходный переход". Они обладают повышенной степенью светоотражения, а значит, лучше воспринимаются всеми участниками движения.

В первую очередь знаки устанавливаются вблизи школ и детских садов, а также в местах массового движения людей. Новые элементы обустройства дороги устанавливаются администрацией Владивостока в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.