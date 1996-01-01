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Для Opel открыт запасной вход

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Компании Opel и Mercedes-Benz собираются подписать с Минпромторгом соглашения о промышленной сборке автомобилей на территории России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Slon.ru. По мнению "Слона", это означает, что правительственные чиновники возобновляют прием заявок на промсборку, который был прекращен в конце 2007 года в связи с планами России по вступлению в ВТО.

В случае с Opel речь идет о выпуске легкового автомобиля эконом-класса и легкого коммерческого транспорта совместно с нижегородским ГАЗом. Mercedes-Benz хочет получить льготный таможенный режим для производства коммерческих автомобилей.

Как ранее сообщала газета "Коммерсант", Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг внесли изменения в действующее определение режима промышленной сборки. Соответствующий приказ уже зарегистрирован в Минюсте. Согласно этому документу ужесточаются требования к количеству моделей, собираемых на пользующихся льготами производствах с применением сварки и окраски кузова. Теперь на конвейере сборочного предприятия их должно быть, как минимум, столько же, сколько и моделей выпускаемых в режиме крупноузловой сборки.

Одновременно чиновники полностью отменили карательные санкции для заводов, не соблюдающих график по переходу к сборке автомобилей по полному циклу и локализации комплектующих.

Так, в опубликованной на сайте издания Slon.ru версии документа полностью переписан действующий пункт, согласно которому при несоблюдении условий соглашения о промышленной сборке правительство имеет право потребовать выплаты всех пошлин, сэкономленных благодаря таможенным льготам за время работы завода.

Эксперты считают, что новые условия промышленной сборки призваны стимулировать открытие в России иностранных автосборочных предприятий. В том числе и на Дальнем Востоке, чтобы заполнить вакуум, который образовался на автомобильном рынке региона после введения заградительных пошлин на новые и подержанные автомобили в январе 2009 года.

В ближайшее время в России должны быть сданы в эксплуатацию сборочные заводы Hyundai и PSA Peugeot Citroen. Последний построен совместно с Mitsubishi Motors.

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