Техосмотр по графику

Управление ГИБДД Приморского края опубликовало график прохождения Государственного технического осмотра (ГТО) автомототранспортных средств юридическими лицами муниципальных образований Владивосток, Артем, Надеждинского и Шкотовского районов на 2010 г. Во Владивостоке техосмотр проходит, помимо ТО Межрайонного отделения государственного технического осмотра и регистрационной службы (МОГТО и РАС), еще на площадке ПТО "Командор". Помесячный график можно найти на официальном сайте Управления ГИБДД УВД по Приморскому краю www.gai25.ru.