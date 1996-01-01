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Одним пешеходным переходом больше
С 20 по 25 января приморская госавтоинспекция провела операцию "Пешеходный переход". Подвиг их на это не только печальный "урожай" первой половины января, но и итоги 2009 г.
За год в Приморье зарегистрировано 1418 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 159 человек погибли и 1384 получили ранения. Дело, напомним, дошло до Президента РФ, который повелел на федеральной трассе М-60 соорудить надземные переходы.
Кстати, первый пешеходный переход в пригороде, как и обещали власти, в самый канун Нового года дорожники все-таки сдали (на снимке). И смертей на этом участке автотрассы, будем надеяться, больше не будет. А в городской черте Владивостока таких надежд мало.
Как показала акция "Пешеходный переход", проведенная ГАИ, главные нарушители на мостовой все-таки пешеходы. Они спешат через улицы не только на красный свет, но и вне зоны действия "зебры". 200 рублей штрафа по КоАП пешеходу в сравнении с наказанием водителя за то, что не уступил дорогу пешеходу, - от 800 до 1000 руб., оказались менее эффективными.
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