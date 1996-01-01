Пункты утилизации автомобилей приглашают к участию в госпрограмме

Приморье готовится к внедрению программы приобретения новых автомобилей взамен вышедших из эксплуатации, которая начнет действовать 8 марта 2010 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В связи с этим департамент промышленности и транспорта Приморского края приглашает все торговые организации и пункты утилизации, ведущие деятельность на территории края и соответствующие нормативным условиям, заявить о своем желании участвовать в проводимом эксперименте.

Как отметили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, в Правительство РФ направлено предложение рассмотреть для жителей края возможность при замене авто получить данную скидку в размере 100 тыс. руб.