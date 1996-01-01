Хабаровск-авто: вперед нельзя назад

По одной из оценок потенциального спроса, приобрести новый автомобиль хотят более 70% автовладельцев Хабаровска - таков итог прошлогоднего обвала продаж в регионе.

Началась "черная полоса" для хабаровского автомобильного рынка с конца 2008 года. Сначала был введен запрет на ввоз "конструкторов", потом были увеличены таможенные пошлины, а потом - кризис...

"Дешево уже не купишь"

Досье В начале 2010 года комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ озвучил итоги развития авторынка в РФ. По представленным ассоциацией данным, продажи автомобилей в России по итогам 2009 года снизились почти на 50%. Рынок, который в 2007 и 2008 гг. развивался рекордными темпами, по оценкам аналитиков, в минувшем году вернулся к темпам продаж пятилетней давности. Объемы рынка вернутся, возможно, к 2014-2015 гг., и то при государственном стимулировании спроса.

Как сказали "ЗР" несколько продавцов авторынка на "Монтажной", падение спроса было прогнозируемым. "О том, что автомобильный рынок в стране рухнет, говорили уже давно, но мы надеялись на то, что до Дальнего Востока "волна" дойдет позже. Хорошо, что не 60% рынка, как обещали некоторые аналитики", - комментируют автоторговцы.

"Большим спросом в городе пользовались автомобили стоимостью 200-250 тысяч рублей, - сказали нам в одном из центров продаж японских авто. - Сейчас эти машины будут дороже. По сравнению с началом 2009 года подвижки на рынке есть, но это еще нельзя назвать достойным бизнесом. Достаточно проехать по городу, чтобы увидеть изменения. На месте вполне достойных торговых площадок появились автостоянки. Например, где площадка "Дэка-Авто" у "НК-Сити" или торговая площадка на "Степной"? - рассуждает продавец иномарок.- В городе осталось максимум 10 живых магазинов "под открытым небом". Этот год однозначно будет продолжением 2009-го, поэтому многие могут разориться. Не исключаю, что сам могу оказаться в этой роли".

В компании "JTI-авто" уверяют, что особого снижения спроса не почувствовали. Кроме того, в городе чаще стали покупать "автомобили с аукционов". Во-первых, за годы работы в Хабаровске "компании-аукционщики" неплохо себя зарекомендовали. Во-вторых, как говорят сотрудники компании, "люди стали умнее". Снижение "свободных" доходов населения на фоне общего экономического кризиса сделало покупку автомобиля менее доступным и заставляет клиентов подходить к выбору более ответственно, а аукционная покупка, в отличие от покупки "с рук", подразумевает определенное качество.

Виноват во всем кризис

По мнению некоторых участников рынка, в сложившейся ситуации важную роль сыграл финансовый кризис.

Как отметили в ООО "АвтоМир", продажи автомобилей упали на 40%. Причем по всем без исключения позициям. Прежние объемы продаж, по мнению представителя компании, вернутся не раньше 2012 года. И связано это, прежде всего, с общей ситуацией на мировом рынке. В реалиях Хабаровска жесткие требования по кредитованию лишили многих потенциальных покупателей возможности приобрести новый автомобиль. К концу 2009 года хабаровские банки начали постепенно реанимировать автокредиты, но теперь, по словам менеджеров "Toyota center", "люди боятся брать автокредиты, предпочитая просто копить. Автомобиль все-таки в зоне риска - автоугоны, ДТП, аварии, поломки и т.д. Представьте себе, человек взял кредит 300 тысяч рублей, купил автомобиль и попал в аварию. Автомобиля нет, а кредит надо отдавать". До осознания КАСКО еще не доросли, похоже.

Тем не менее, по одной из оценок потенциального спроса, приобрести новый автомобиль хотят более 70% автовладельцев Хабаровска, и лишь 5-7% довольны своими авто и не стали бы обновлять свое имущество. Перспективная емкость рынка понятна. В Хабаровске доля иномарок составляет более 80%, при этом возраст, например, более половины автомобилей популярной Toyota превышает 10 лет. А в целом доля автомобилей, выпущенных до 1998 года, превышает 75% парка.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАР", вторичный рынок на Дальнем Востоке в 30 раз больше, чем первичный. Интересно, что на пальму первенства на дальневосточном рынке новых автомобилей претендует тольяттинский бренд LADA. Так, в январе-июне 2009 года было зарегистрировано 834 новых автомобиля LADA, чуть меньше - представителей японской марки Toyota.

По данным опроса "ЗР", если представится возможность купить новый автомобиль, хабаровчане предпочтут, помимо лидера Toyota, марки Nissan, Lexus, Suzuki, Ford, Mitsubishi, Hyundai. Если же покупать придется подержанный автомобиль, то предпочтение будет отдано Toyota, Nissan, Honda и Mitsubishi.

Если говорить о способах приобретения, то 32% опрошенных обратятся к частным объявлениям либо купят авто у знакомых, около 20% отправятся на рынок (из них 10% предпочтут автомагазины), около 15% закажут автомобиль в Японии, к официальным дилерам обратятся менее 8%.

Без особого пессимизма

Продавцы авторынков неохотно, но признавались, что есть автомобили, не проданные еще с 2008 года. В большей степени это седаны с большими объемами двигателя и так называемыми непроходными годами. "Но будут покупатели и на эти модели, - утверждают продавцы, - те, кто владеет автомобилями года выпуска до 2000 г., скоро столкнутся с тем, что вложения на поддержку авто в должном состоянии начнут превышать его стоимость, а поскольку на "свежую" иномарку деньги есть не у всех, а если и есть, то только на "малолитражку", то они придут на рынок.

Переход бизнеса на цивилизованные рельсы, приобретение основной массой населения новых "леворульных" автомобилей у официальных дилеров, с гарантией и должным уровнем обслуживания - это при нынешних уровнях дохода и при отсутствии господдержки для Хабаровска пока "далекая" мечта.

Что такое "хороший и правильный автомагазин"? Опытные продавцы, возможность кредитования, рассрочки; послепродажное обслуживание и, главное, широкий выбор товара. Хотите - верьте, хотите - нет, но пока всем требованиям хорошего автомагазина удовлетворяет только "СпецАВТОцентр Хабаровск-ВАЗ". Похоже, 2009 год был провальным не только для автодилеров с рынка. Так, в "Амур-моторс", торгующем Ford и Volvo, рассказать об итогах 2009 года отказались. В недавно открывшемся "Чемпионе", дилере продукции Hyundai, начальник отдела продаж на вопрос "ЗР", оправдались ли планы по завоеванию хабаровского рынка, сослался на коммерческую тайну.

Их "японские" конкуренты подобными секретами делились более охотно. "Если по всей стране продажи упали, то странно было бы полагать, если бы автомобилей Ford в Хабаровске в 2009 продали бы больше, чем Toyota. Что касается Hyundai, то "Чемпион" был явно рисковым проектом, открываясь в разгар кризиса на рынке. И хотя по стране эти марки показали себя неплохо, в Хабаровске все-таки до лидерства им далеко", - отметили в одном из центров продаж.

В целом ситуацию на хабаровском авторынке весьма метко охарактеризовал один из автодилеров - "остаться в живых". И многие видят свою цель на 2009 г. - как не уйти с рынка, а снижая затраты и расходуя "финансовый жирок", дожить до того момента, когда спрос вернется.