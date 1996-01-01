Управление ГИБДД УВД по Приморскому краю обнародовало график прохождения государственного технического осмотра автотранспортных средств юридических лиц муниципальных образований гг. Владивосток, Артем; Надеждинского и Шкотовского районов Приморского края на 2010 год. № Юридическое лицо Кол-во ТС Место проведения Примечание ЯНВАРЬ МОУ СОШ №37 1 МОГТО и РАС ООО "Буборг-Прим" 1 ПТО "Командор" ООО "СНС Владивосток" 1 ПТО "Командор" ООО "Кредитный остров "Приморье" (Совкомбанк) 1 ПТО "Командор" Управление ГУФСИН по ПК, спецназ 7 МОГТО и РАС ООО "Промакфес" 6 ПТО "Командор" ЗАО "Нэкст Техника" 1 ПТО "Командор" МОУ СОШ №70 1 МОГТО и РАС ООО "Приморский газ" 16 МОГТО и РАС ООО "Далькомхолод" 7 ПТО "Командор" Международный Владивостокский университет 2 ПТО "Командор" ЗАО "Мега Фарм" 1 ПТО "Командор" ООО "Владавтотранс" 8 ПТО "Командор" Лизинговая компания "Форд" (F1 Компьютерный сервис) 2 ПТО "Командор" ООО "Росвостокпроект" 2 МОГТО и РАС ЗАО "Саммит моторс (Владивосток ) 4 ПТО "Командор" ООО "Рентсервис" 1 ПТО "Командор" ЗАО "Приморскагропромснаб" 1 ПТО "Командор" Филиал ОАО Приморавтотранс" "Владивостокское пассажирское АТП" 30 МОГТО и РАС ОАО "Приморнефтепродукт" 168 МОГТО и РАС Владивостокский морской торговый порт УНЭКО 3 ПТО "Командор" ЗАО Тихоокеанская торгово-промышленная компания, ТТПК 1 ПТО "Командор" ООО "Тихоокеанский ГАЦ" 1 ПТО "Командор" ООО "Первая грузовая компания" 4 ПТО "Командор" ООО "ДДП Сервис" 2 МОГТО и РАС МУЗ "Детская поликлиника №8" 3 МОГТО и РАС ООО "Техноприм" 1 ПТО "Командор" Строительный участок ОАО "Дальмостострой" г.Комсомольск (врем. учет) Де-Фриз 8 МОГТО и РАС ОАО "Военно-морское строительное управление ТОФ" 100 МОГТО и РАС ДВ филиал ОАО "Роял Кредит Банк" 2 ПТО "Командор" ГУ УНИФ ДВО РАН 1 МОГТО и РАС ПОО СПН "Живая Надежда" 2 ПТО "Командор" ГУ дополнительного образования "Мастер Класс". 1 г.Артём ул.Воровского 13 МУО "Методический центр" 1 г.Артём ул.Воровского 13 ООО "ВЕГА- М". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Дальавто". 24 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Автобизнестур" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 9 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 19 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 20 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 15 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ФЕВРАЛЬ ООО "Барс Ойл" 4 ПТО "Командор" ООО "Компания Стимул" 5 ПТО "Командор" "Всероссийское добровольное пожарное общество" 5 МОГТО и РАС ООО "Север" 3 ПТО "Командор" Филиал ЗАО "Алейскзернопродукт" 4 ПТО "Командор" ООО "Лосторос" 2 ПТО "Командор" МОУ Детская поликлиника №12 5 МОГТО и РАС ЗАО "Сотовая связь Приморья" 1 ПТО "Командор" ОАО "Приморкоммунэнерго" 1 ПТО "Командор" ОАО "Варяг" 6 ПТО "Командор" ООО "Приморская Горно-геологическая компания" 7 МОГТО и РАС Прим. Отделение ФГУП "Гидроспецгеология" 1 МОГТО и РАС ООО "Страховая компания "Согласие"" 1 ПТО "Командор" ООО "Гидротехника" 17 ПТО "Командор" ОАО "Россельхозбанк" Приморский филиал 18 ПТО "Командор" ООО "Пирроу-Водпроект" 3 ПТО "Командор" ООО "АВК- Бизнес" 16 ПТО "Командор" ООО "Супермаркет Михайловский" 1 ПТО "Командор" ООО "Каслар" 1 ПТО "Командор" ООО "Воды Сихотэ-Алиня" 1 ПТО "Командор" ООО "ХК Лотос" 1 ПТО "Командор" ООО "Владрент" 2 ПТО "Командор" "Восточная Морская агентская компания" 7 ПТО "Командор" ООО " Триумф Авто Дальний Восток" 55 ПТО "Командор" ООО "Наркологический кабинет" 2 ПТО "Командор" ООО "Оптима" 16 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ГУ Приморское региональное отделение Фонд социального страхования РФ филиал № 2 г.Артем. 1 г.Артём ул.Воровского 13 ГУЗ"Краевой психоневрологический диспансер № 1". 2 г.Артём ул.Воровского 13 МУЗ Городская больница № 1. 5 г.Артём ул.Воровского 13 МУЗ Городская больница № 3. 1 г.Артём ул.Воровского 13 Комитет по управлению имуществом. 1 г.Артём ул.Воровского 13 ООО "Автогруз". 7 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Газовая компания "Партнеры". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Приморскоптметаллоснаб". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" 322 АРЗ. 24 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Три восьмерки". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Артемовская ковровая фабрика". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Артеммебельстройинвест". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Евразия Карго Дальний Восток". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "РИТМ ДВ". 5 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ТРИТОН". 10 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Некоммерческое образовательное учреждение "Учебный комбинат". 3 г.Артём ул.Воровского 13 ООО "Автобизнестур" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 8 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 9 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки МАРТ ЗАО "Пансионат Русь" 3 ПТО "Командор" ЗАО " СГБ Хран" 12 ПТО "Командор" ЗАО " ДТА- Конструкция" 38 ПТО "Командор" ФГУ "Администрация морского порта Владивосток" 14 МОГТО и РАС ООО "Арвал" 19 ПТО "Командор" Дума города Владивостока 1 МОГТО и РАС ЗАО "Мясной двор" 20 ПТО "Командор" ООО "Транс Ойл" 19 ПТО "Командор" Федеральная служба госстатистики по ПК 3 МОГТО и РАС МУЗ ГКБ №1 4 МОГТО и РАС ЗАО Банк ВТБ 24, операционный офис Владивос- токский филиал № 2754 в г.Хабаровске 4 ПТО "Командор" Приморский краевой онкологический диспансер 6 МОГТО и РАС ФБУ Краевая больница ГУФСИН РФ по ПК 4 МОГТО и РАС Представительство ООО "Марс" в г. Владивостоке 50 ПТО "Командор" Пассажирское вагонное депо Владивосток филиал ФПД ОАО "РЖД" 7 МОГТО иРАС ООО "Лизинговая компания "Форт"" 3 ПТО "Командор" ГОУ "Профессиональное училище №1" 3 МОГТО и РАС ООО "Аболмез" 1 ПТО "Командор" ООО "Си-Айс" 22 ПТО "Командор" ООО ТЭФ "Владивостоквнештранс" 3 ПТО "Командор" ООО "Дорожная служба Фрунзенского района" 6 МОГТО иРАС ЗАО "Портпассервис" 1 ПТО "Командор" ДВ институт повышения квалификации работников рыбной промышленности 1 МОГТО и РАС ООО "Владивостокский контейнерный терминал" 6 ПТО "Командор" ЗАО "Автотранспроект" 1 ПТО "Командор" "Объединение автовокзалов и автостанций ОАО "Приморавтотранс" 1 ПТО "Командор" ДВ филиал ФГУ Российский морской регистр судоходства 2 МОГТО и РАС ООО "Торговец" 5 ПТО "Командор" ЗАО "Траулер-Восток" 1 ПТО "Командор" ОАО "Дальавтоматика" 1 ПТО "Командор" ООО "Портактивстрой" 2 ПТО "Командор" Филиал ОАО КБ "Саммит банк" в г. Владивостке 2 ПТО "Командор" МУЗ Гор. клиническая инфекционная больница №1 1 МОГТО и РАС Влад. филиал НОУ ВПО "С.- Петербургский гуманитарный университет профсоюзов" 1 МОГТО и РАС Восстановительный поезд, филиал ОАО РЖД 2 МГТО иРАС ООО ПТФ "Корпус" 2 ПТО "Командор" ЗАО Рыбколхоз "Восток-1" 1 ПТО "Командор" ООО "Востоккредитбанк" 1 ПТО "Командор" ООО ОА "Аэлита" 7 ПТО "Командор" ФГУП "Охрана МВД РФ" 4 МОГТО и РАС ООО "Гранд Сервис-Авто" 36 ПТО "Командор" ГОУ "Прим. краевой центр реабилитации слуха" 1 МОГТО и РАС ЗАО "Дальневосточный хладокомбинат" 1 ПТО "Командор" ООО "Гэллэри-сервис", филиал в г.Владивостоке 2 ПТО "Командор" ФГУ колония - поселение №49 ГУФСИН РФ по ПК 3 МОГТО и РАС ООО "Электромонтаж и ремонт ДВ" 2 ПТО "Командор" ООО "Атом компании" 4 ПТО "Командор" ООО "Филип Морис Сэйл" 7 ПТО "Командор" Фонд поддержки деловых инициатив "Приморье" 2 МОГТО и РАС 22-й отряд ГОУ "Ведомственная охрана Министерства финансов РФ" 2 МОГТО и РАС ЗАО "Дальневосточная акционерная страховая компания ДАСК" 2 ПТО "Командор" ЗАО "Каскад-2" 1 ПТО "Командор" Приморское краевое отделение политической партии КПРФ 1 МОГТО и РАС ДВ филиал ОАО "Военно-страховая компания" 2 ПТО "Командор" Представительство ТРК " ЭН- ЭЙЧ-КЕЙ" 1 МОГТО и РАС ООО "ВСТК-Приморье" 6 ПТО "Командор" ООО "Ресторанный комплекс "Гавань"" 2 ПТО "Командор" Филиал Фонда пожарной безопасности по ПК 1 МОГТО и РАС "Марикава Шодзи Кайша, ЛТД" 1 ПТО "Командор" Профсоюз работников рыбного хозяйства 1 МОГТО и РАС ФГУ "Земельная кадастровая палата по ПК" 6 МОГТО и РАС УГП "ПриморСтройЗаказчик" 1 МОГТО иРАС ООО "Тэко Брокер" 4 ПТО "Командор" Муниципальное учреждение "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" 1 МОГТО и РАС ОАО "Азиатско-тихоокеанский банк" 2 ПТО "Командор" Управление федерального казначейства по ПК 9 МОГТО и РАС Приморский краевой театр кукол 1 МОГТО и РАС Приморский краевой врачебно-физкультурный диспансер 2 МОГТО и РАС ООО "Сандра Фарм" 2 ПТО "Командор" ОАО "Издательская компания "Золотой рог"" 1 МОГТО иРАС ЗАО "Приморские курорты" 5 ПТО "Командор" ООО "Пронто-Владивосток" 1 ПТО "Командор" ООО "Скиби" 4 ПТО "Командор" ООО "Единая Европа-Приморье" 1 ПТО "Командор" ООО "Строй Портал" 6 ПТО "Командор" ФГОУ ВПО "Дальрыбвтуз" 5 МОГТО и РАС ООО "Газета СВЕТИНФОРМ" 1 МОГТО и РАС ЗАО "ВДК Аудит" 1 ПТО "Командор" ФГЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России 8 МОГТО и РАС ООО ТК "Домино" 5 ПТО "Командор" ЗАО " Дж. Т.И. по маркетингу и продажам " 17 ПТО "Командор" ООО "ТЛК Дальтрансавто" 16 ПТО "Командор" ООО "Русь банк" 1 ПТО "Командор" ООО "Автобизнестур" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 8 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 17 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 18 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 20 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 24 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки Центр занятости населения г. Артем 2 г.Артём ул.Воровского 13 ГОУ НПО ПУ №24 "Учпрофстрой". 1 г.Артём ул.Воровского 13 Реабилитационный центр для несовершеннолетних детей 2 г.Артём ул.Воровского 13 Филиал ВГУЭС в г. Артеме 1 г.Артём ул.Воровского 13 Муниципальное учреждение физической культуры и спорта. 1 г.Артём ул.Воровского 13 ГУ отделение ПФ. 1 г.Артём ул.Воровского 13 ООО "Алмикс". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ПриМФ - Лес". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Артемовский филиал ООО "Торговый дом "АГРО№1". 5 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Формула ДВ". 4 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ЗАО "Ирмад". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Связьмонтажэнерго". 17 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Артемовское ППЖТ". 11 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" СОБО "Морской берег". 4 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Танира". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "АВТОБАН - ДВ". 16 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "АВТОБАН". 10 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ФАВОР". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ООО "МАГИСТРАЛЬ". 15 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем МУП "Пассажирские перевозки". 13 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем Артемовский филиал "Экспресс". 21 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ИП СО-ГЕН-ФА. 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ИП ШАЙДУРОВ В.А. 13 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ИП БАССАРАБ Г.Е. 17 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ООО "Авто- Экспресс". 18 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки Надеждинский район АПРЕЛЬ ООО "Аллюр Авто" 32 ПТО "Командор" ДВ кор. Бюро ОАО "Телекомпания НТВ" 1 МОГТО иРАС ОАО "Дальпресс" 15 МОГТО иРАС ЗАО "ТрансКомАртем" 12 ПТО "Командор" КГУП "Госпродагенство по ПК" 20 МОГТО и РАС ЗАО "Хабиба" 6 ПТО "Командор" ООО РН-Востокнефтепродукт филиал №4 34 ПТО "Командор" ГОУ "Хозяйственное управление администрации ПК" 90 МОГТО и РАС ООО "Норд косметик" 2 ПТО "Командор" ЗАО "Фартоп" 3 ПТО "Командор" Филиал ОАО "УСК МОСТ" в г. Владивостоке 38 МОГТО иРАС ОАО "Приморгражданпроект" 9 ПТО "Командор" ОАО "Далькомбанк" Приморский филиал 3 ПТО "Командор" ГОУ Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования 4 МОГТО и РАС ЗАО " СП Владитал" 6 ПТО "Командор" ОАО "Страховое общество "Якорь"" 1 ПТО "Командор" ООО "Вианг" 12 МОГТО и РАС Представительство ЗАО "Банк Русский стандарт" 4 ПТО "Командор" ООО "Владгражданстрой" 1 ПТО "Командор" ОАО " Приморскуголь" Артемовское ремонтно-монтаж ное управление 11 ПТО "Командор" ФБУ МРУИИ №1 ГУФСИН по ПК 2 МОГТО и РАС ОАО ДРСК Филиал Приморские электрические сети 630 МОГТО и РАС ООО "Новая электронная компания" 6 ПТО "Командор" ООО " НТ Лоджистик" 2 ПТО "Командор" Филиал ИнжГео-ДВ ЗАО НИПИ ИнжГео в г. Вла-ке 12 МОГТО и РАС ООО " Примэкспо" 3 ПТО "Командор" МУЗ ГКБ №4 4 МОГТО и РАС ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам ПК 2 МОГТО и РАС ОАО "Приморгеология" Автотранспортный цех 20 ПТО "Командор" МУЗ Поликлиника №7 3 МОГТО и РАС ООО "Дальдизайн" 2 ПТО "Командор" ООО Архитектурная мастерская "Пирамида" 1 ПТО "Командор" ОАО "Экспресс Приморья" 1 ПТО "Командор" МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 2 МОГТО и РАС ЗАО НПО "ПОРТ" 12 ПТО "Командор" ФГОУ ВПО МГУ им. адмирала Г.И. Невельского 18 МОГТО и РАС Приморский филиал ОАО " Русская страховая транспортная компания (РСТК)" 1 ПТО "Командор" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" Филиал "Приморские тепловые сети" 109 МОГТО и РАС ООО "Порт-техник" 18 ПТО "Командор" ООО "ПСК Логистик" 2 ПТО "Командор" Филиал ФГУ " Рослесозащита" ЦЗЛ Прим. края 12 МОГТО и РАС ООО "Агро Сангсэнг" 5 ПТО "Командор" ООО "Семияр" 6 ПТО "Командор" ФГУП ведомственная охрана Минэнерго РФ 8 МОГТО и РАС ФГУП " 49-й Центральный проектный институт" Министерства обороны РФ 2 МОГТО и РАС Дальневосточный морской биосферный государ- ственный природный заповедник ДВО РАН 4 МОГТО и РАС ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф" 12 МОГТО и РАС ООО " Экологический внедренческий производ- ственный ремонтно-строительный центр" 1 ПТО "Командор" Владивостокский гидрометеорологический техникум 2 МОГТО и РАС Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Владивостоке 3 ПТО "Командор" ЗАО "Русско-азиатская лизинговая компания" 12 ПТО "Командор" ГУЗ Приморская краевая детская клиническая туберкулезная больница 3 МОГТО и РАС ООО "СК Лабиринт" 1 ПТО "Командор" ООО "Эгершельд Лифт" 2 ПТО "Командор" Банк "БФГ-кредит" 1 ПТО "Командор" ООО "Стикс" 1 ПТО "Командор" ОАО АКБ "Приморье" 11 МОГТО и РАС Законодательное собрание Приморского края 8 МОГТО и РАС ОАО "Экспресс-транс" 4 ПТО "Командор" ООО ДВТК "Бриз" 5 ПТО "Командор" ООО "Хино-Владивосток" 15 ПТО "Командор" ООО "Сумотори" 7 ПТО "Командор" ООО "Актив Сервис" 1 ПТО "Командор" КГУ "Общественное телевидение Приморья" 6 МОГТО и РАС Полевое учреждение ЦБ РФ № 10561 (Экипажное) 2 МОГТО и РАС ООО "Сантехстрой" 2 ПТО "Командор" Владивостокский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маяк" 1 МОГТО и РАС ГУК "Приморская краевая филармония" 5 МОГТО и РАС ООО "Специализированная организация механизации и монтажа" 1 ПТО "Командор" Приморский краевой союз потребительских обществ (Крайпотребсоюз КРПС) 4 ПТО "Командор" Филиал ОАО "Транс Кредит Банк" в г.Владивостоке 3 ПТО "Командор" ООО "Трэк-Сервис" 1 ПТО "Командор" ООО "КМТС" 1 ПТО "Командор" ОАО "Аэрофлот-Российские авиалинии. Представительство во Владивостоке 3 МОГТО и РАС Центр ремонта и сервисного обслуживания 3 ПТО "Командор" ООО "Россо" 2 ПТО "Командор" ООО "Максимус ДВ" 2 ПТО "Командор" ДВ филиал ФГУП РосНИИВХ 3 МОГТО и РАС ОАО ХК Дальморепродукт С/П ДМП-порт 3 ПТО "Командор" ООО "Гунчан" 3 ПТО "Командор" ФГУП "Центр дезинфекции на транспорте" 1 МОГТО и РАС Филиал Дальневосточный ООО КБ "Агропромкредит" в г. Владивостоке 1 ПТО "Командор" ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае 3 МОГТО и РАС ЗАО НКО "Межбанковский расчетный центр" 2 ПТО "Командор" ФГУЗ "Владивостокская городская дезинфекцион- ная станция" Приморский край 7 МОГТО и РАС ООО "ФНС СНГ", Владивосток 1 ПТО "Командор" ЗАО "ТЭТ" 2 ПТО "Командор" ООО ТФМ ТЭКО Маритайм 10 ПТО "Командор" Экспертно-криминалистическая служба региональ- ного филиала центрального экспертно-криминалистического таможенного управления в г.Владивостоке 3 МОГТО и РАС СГУ "Фонд имущества Приморского края" 1 МОГТО и РАС ВГТРК ГТРК "Владивосток" 19 МОГТО и РАС ООО "Сервис 3000" 2 ПТО "Командор" ФГУП "Связь безопасность" 7 МОГТО и РАС ООО "Фемста" 1 ПТО "Командор" КГУП " Госнедвижимость" 7 МОГТО и РАС ЗАО "Ольгерд" 3 ПТО "Командор" ООО "Конкорд ДВ" 3 ПТО "Командор" Владивостокский филиал ЗАО КБ "Кедр" 1 ПТО "Командор" ООО "Континент ДВ" 2 ПТО "Командор" ФГУП "Росморпорт" Владивостокский филиал 13 МОГТО и РАС ЗАО компания "Энерготелеком" 1 ПТО "Командор" ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом по ПК 4 МОГТО и РАС Санаторий "Сахарный ключ" 3 ПТО "Командор" ООО "Гранд сервис авто" 1 ПТО "Командор" ФГУП "Котельная с тепловыми сетями ДВО РАН" 3 МОГТО и РАС ЗАО "Союз-ремонт" 2 ПТО "Командор" ООО "Портконтракт" 1 ПТО "Командор" ООО "Желдорэкспедиция-В" 15 ПТО "Командор" ООО "Давос Экспресс" 7 ПТО "Командор" ГУЗ "Краевая клиническая больница №2" 7 МОГТО и РАС ОАО Холдинг "Примосклеспром" 1 ПТО "Командор" ОАО "Приморские лесопромышленники" 36 ПТО "Командор" ООО "Тихоокеанская строительная компания" 1 ПТО "Командор" ООО "Мех-автострой" 1 ПТО "Командор" ООО "Санаторий Лазурный" 3 ПТО "Командор" ГУЗ Краевой противотуберкулезный диспансер 4 МОГТО и РАС ЗАО "Интрарс" 1 ПТО "Командор" МУЗ Городская клиническая больница №2 7 МОГТО и РАС ОАО ВМУ "Дальэлектромонтаж" 7 МОГТО и РАС Управление Россельхознадзора по ПК 74 МОГТО и РАС ДВ таможенное управление 45 МОГТО и РАС МУЗ Городская стоматологическая поликлиника г.Артема 2 г.Артём ул.Воровского 13 ООО "ЧОА Дальэкс" 8 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Филиал "Аэронавигация Дальнего Востока ФГУП "Госкорпорация по Ор ВД". 21 г.Артём ул.Воровского 13 КГУП "Приморский водоканал" 105 г.Артём ул.Воровского 13 ГУЗ "Краевой психоневрологический Дом ребенка №2." 1 г.Артём ул.Воровского 13 МПЛУ Станция скорой медицинской помощи 22 г.Артём ул.Воровского 13 МУ контрольно - счетная палата Артемовского городского округа 1 г.Артём ул.Воровского 13 Артемовская управляющая компания 2 г.Артём ул.Воровского 13 Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом интернат для престарелых и инвалидов" г. Артем. 2 г.Артём ул.Воровского 13 Образовательное учреждение Артемовского городского округа. 1 г.Артём ул.Воровского 13 Артемовский филиал ФГУ Управление "Приммелиоводхоз". 2 г.Артём ул.Воровского 13 МУЗ Детская городская больница. 3 г.Артём ул.Воровского 13 ГОУДПО Учебный центр ФПС по ПК. 8 г.Артём ул.Воровского 13 ООО "Сельскохозяйственное предприятие Артемовское". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Приморгеология". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Созвездие". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" АУВЭС филиал ПЮЭС ОАО "ДРСК". 15 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Артемовское ППЖТ" 11 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ПМС 320 16 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО УК "Сантехстрой" 4 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Техцентр Сумотори" 9 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Автобизнестур" 11 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 8 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ОАО "Кабриолет" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 14 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 8 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 18 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 22 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки МАЙ ФГУП Автобаза ДВО РАН 150 МОГТО и РАС Управление судебного департамента по ПК 16 МОГТО и РАС Филиал ОАО "Приморавтотранс" "Владивостокское пассажирское АТП" 37 МОГТО и РАС ЗАО "Строительный Альянс. Управление механизации №1" 47 ПТО "Командор" ОАО "Дальприбор" 18 ПТО "Командор" ОАО "Приморский кондитер" 13 ПТО "Командор" СУМ 2, механизация 56 ПТО "Командор" ОАО "Дальсвязь" 420 МОГТО и РАС ЗАО "Проектно-изыскательский НИИ "Дальводпроект" 8 ПТО "Командор" ЗАО "СУ ВТЭЦ-2" 2 ПТО "Командор" ОАО АК Сбербанк РФ, филиал Прим. отд. № 8635 53 МОГТО и РАС ОАО "Радиоприбор" 13 ПТО "Командор" ООО "Дальрефтранс" 48 ПТО "Командор" Отдел Государственной фельдегерской службы РФ в городе Владивостоке 8 МОГТО и РАС ОАО "Дальэнергосетьпроект" 26 ПТО "Командор" ФФГУП БИФ ТИНРО-центр 12 МОГТО и РАС ООО "Норфес" 21 ПТО "Командор" ЗАО Морская агентская компания "Трансфес" 36 ПТО "Командор" Уссурийская дистанция защитных лесонасаждений. Структурное подразделение Владивостокского отделения. Филиал ДВОСТ ОАО "РЖД" 8 МОГТО и РАС Эксплуатационное вагонное депо ст. Уссурийск. Владивостокское отделение. Филиал ДВОСТ ОАО "РЖД" 2 МОГТО и РАС 22-й отряд ФПС по ПК 12 МОГТО и РАС Управление Пенсионного фонда РФ по Советскому району г.Владивостока. 1 МОГТО и РАС ГОУ НПО Профессиональный лицей №11 2 МОГТО и РАС ООО "Амур оптик" 1 ПТО "Командор" МУПВ "Андромеда" 1 МОГТО и РАС НПО "Мостовик", филиал в г. Владивостоке 4 МОГТО и РАС Приморское краевое бюро СМЭ 3 МОГТО и РАС УФК по ПК, Отделение по Ленинскому и Первомайскому районам г. Владивостока 1 МОГТО и РАС ЗАО "Ролиз" 4 МОГТО и РАС ООО "УК БАМР" 3 МОГТО иРАС МУЗ поликлиника №3 2 МОГТО и РАС Приморское территориальное управление "Росрыболовства" 6 МОГТО и РАС МУЗ "Клинико-диагностический центр в г. Владивостоке" 1 МОГТО и РАС ЗАО "Санаторий Седанка" 2 ПТО "Командор" ООО Терек" 15 ПТО "Командор" ООО "Золотарь" 13 ПТО "Командор" ООО "Баско" 7 ПТО "Командор" Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН 5 МОГТО и РАС Представительство АО "Санко Прогресс Мэйбис корпорейшен" 3 ПТО "Командор" МУ "Управление городским пассажирским транспортом 2 МОГТО и РАС ООО "Ремонтно-строительная компания КФК" 19 ПТО "Командор" ГУЗ Краевая клиническая психиатрическая больница 2 МОГТО и РАС ООО "Приморский центр экологического мониторинга" 5 ПТО "Командор" ООО "Владивостокский морской порт Гайдамак" 3 ПТО "Командор" ООО "Сервис - Порт" 4 ПТО "Командор" ООО "Кей СИ Пи" 2 ПТО "Командор" Институт проблем морских технологий ДВО РАН 7 МОГТО и РАС ФГОУ СПО "Приморский политехнический колледж" 10 МОГТО и РАС Дальневосточный геологический институт ДВО РАН 18 МОГТО и РАС Управление спецсвязи по Приморскому краю 8 МОГТО и РАС ОАО "Владивостокский морской торговый порт" 14 ПТО "Командор" ЗАО "Гараж торгового порта" 6 ПТО "Командор" ООО "Компания ГРАСП" 14 ПТО "Командор" 3-я ПЧ ФПС по Приморскому краю 6 МОГТО и РАС ОАО "Кабриолет" 6 ПТО "Командор" ООО "Амур Машинери энд Сервисес", Владивостокский филиал 9 ПТО "Командор" Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 2 МОГТО и РАС Владивостокская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-8 Владивостокского отделения филиала ДВОСТ ОАО "РЖД" 14 МОГТО и РАС МУЗ "Городская больница №3" 2 МОГТО и РАС ООО "ПримПортБункер" 2 ПТО "Командор" Приморская краевая организация профсоюза работников здравоохранения 1 МОГТО и РАС ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 11 МОГТО и РАС ООО "Комбинат строительных материалов" 7 ПТО "Командор" ООО "Приморская социальная компания" 6 ПТО "Командор" ФГОУ СПО ДВ энергетический техникум 2 МОГТО и РАС Управление Федеральной налоговой службы по ПК 16 МОГТО и РАС ООО "Примтрансэкспорт" 12 ПТО "Командор" ООО КБ "ВостокБизнесБанк" 1 ПТО "Командор" ОАО "Инструментальный завод" 1 ПТО "Командор" ООО "Торговый дом Филимонов" 17 ПТО "Командор" МУЗ "Поликлиника №8" 2 МОГТО и РАС ФГУ "Приморский центр стандартизации, метрологии и сертификации" 8 МОГТО и РАС ООО "Транспортная компания "Восток" 2 ПТО "Командор" ЗАО "Саммит Моторс" 8 ПТО "Командор" ООО "ПортАктивСтрой" 1 ПТО "Командор" ГОУ НПО ПУ №9 5 МОГТО и РАС ЗАО "Ростэк-Приморье" 4 ПТО "Командор" ООО "Техноуголь" 1 ПТО "Командор" Владивостокский филиал ОАО "Дальжасо" 2 ПТО "Командор" ООО "Консалтинговая фирма "Феона эксперт" 1 ПТО "Командор" ГУЗ Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД 4 МОГТО и РАС ООО "Эстив Лоджистик" 2 ПТО "Командор" ООО "Приморский вторчермет" 2 ПТО "Командор" "МООР Стивенс Владивосток" 1 ПТО "Командор" ГУК "Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева" 1 МОГТО и РАС ООО "Торговый дом Жемчужина" 2 ПТО "Командор" ОАО "Дальневосточный банк" 22 ПТО "Командор" ЗАО "Форум" 3 ПТО "Командор" ИФНС РФ по Ленинскому району г.Владивостока 5 МОГТО и РАС ОАО "Промсвязьбанк" 5 ПТО "Командор" ГОУ Приморское казначейство 2 МОГТО и РАС Общественная организация "Федерация профсоюзов ПК" 3 МОГТО и РАС Краевой комитет профсоюза работников народного образования и науки РФ 1 МОГТО и РАС Биолого-почвенный институт ДВО РАН 4 МОГТО и РАС ООО "Примтеркомбанк" 2 ПТО "Командор" ООО "Дальтехмашсервис" 4 ПТО "Командор" ОАО АКБ Связь-Банк 1 ПТО "Командор" ГУЗ "Приморский краевой наркологический диспансер" 4 МОГТО и РАС ООО " Дальневосточный центр коммерческой безопасности "Спайдер" 8 ПТО "Командор" ООО "Акцент Прим" 117 ПТО "Командор" Филиал по ПК ФГУ "Территориальный фонд информации по природным ресурсам по ДВФО" 1 МОГТО и РАС ООО "Компас Ойл" 3 ПТО "Командор" ЗАО ПНСТЭС "Дальтехэнерго" 1 ПТО "Командор" Представительство МИД РФ в г.Владивостоке 2 МОГТО и РАС ООО "Аделаида - 2000" 1 ПТО "Командор" МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 52 МОГТО и РАС ООО "Строительное управление №75" 26 ПТО "Командор" Владивостокская общественная организация "Спортивный клуб Динамо" 1 МОГТО и РАС ООО ПКК "Спеко и Ко" 4 ПТО "Командор" ОАО "Приморский торговый дом книги" 8 ПТО "Командор" ООО "ВАИ-Сервис" 1 ПТО "Командор" АНО "Учебно-методический центр ВОА" 1 МОГТО и РАС Управление Росприроднадзора по ПК 3 МОГТО и РАС ГОУ НПО Профессиональный лицей №6 1 МОГТО и РАС ООО КБ "Саммит Банк" в г. Владивостоке 2 ПТО "Командор" МУЗ "Детская городская клиническая больница г.Владивостока" 2 МОГТО и РАС Приход храма Казанской иконы Божьей Матери 1 МОГТО и РАС ГУК "Приморский краевой театр кукол" 1 МОГТО и РАС ФГУП ГИПРОНИИ ДВО РАН 2 МОГТО и РАС Приморский филиал негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние" 2 ПТО "Командор" ОАО "Дальтехэнерго" 3 ПТО "Командор" ГОУ "Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю" 6 МОГТО и РАС ООО "Алвикс" 21 ПТО "Командор" ГОУ ВПО "Тихоокеанский государственный экономический университет (ТГЭУ" 6 МОГТО и РАС ООО "Восток Строй" 1 ПТО "Командор" Институт прикладной математики ДВО РАН 3 МОГТО и РАС Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) ДВО РАН 23 МОГТО и РАС ЗАО "Тихоокеанская страховая компания" 2 ПТО "Командор" ООО "ТБМ-Владивосток" 6 ПТО "Командор" ГОУ "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края" 6 МОГТО и РАС ООО "Наш дом" 1 ПТО "Командор" ООО "Подряд дом" 2 ПТО "Командор" ООО "Престиж дом" 1 ПТО "Командор" ООО "Управляющая компания Первомайского р-на" 1 ПТО "Командор" ООО "Новые строительные технологии" 1 ПТО "Командор" ЗАО "Востоктелеком" 3 ПТО "Командор" ООО "Транслогистик" 6 ПТО "Командор" ММУ Поликлиника №12 3 МОГТО и РАС ООО "Далгрис" 1 ПТО "Командор" СМП-412 СМТ-16 филиал ОАО "РЖД строй" 28 ПТО "Командор" ОАО "Владтакси" 12 ПТО "Командор" ООО "Владстройтранс" 93 ПТО "Командор" ООО "ТЛК Дальтрансавто" 28 ПТО "Командор" ООО "Примтрансавто" 46 ПТО "Командор" ООО "Сириус" 30 ПТО "Командор" ООО "Санаторий Строитель" 5 ПТО "Командор" Комитет по общему и профобразованию 1 МОГТО и РАС ФГУ "Всероссийский центр карантина растений" Приморский филиал 5 МОГТО и РАС ОАО "Фурнитура" 1 ПТО "Командор" ФГОУ "ДВ окружной медицинский центр. Стоматологическая поликлиника" 1 МОГТО и РАС ДВЦКББ 10 МОГТО и РАС ЗАО "Рэсси-КорИнвест" 2 ПТО "Командор" Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений г.Владивостока" 2 МОГТО и РАС Государственное учреждение- Приморское региональное отделение фонда социального страхования РФ" 2 МОГТО и РАС Общественная организация охотников и рыбаков ОАО ХК "Дальзавод" 2 МОГТО и РАС ОАО "Ремстройцентр" 15 ПТО "Командор" ООО СОА "Альфа Секьюрити Систем" 3 ПТО "Командор" ЗАО Дальневосточная лизинговая компания" 3 ПТО "Командор" ФГУП "Дирекция по строительству в ДВФО" Управления делами Президента РФ 2 МОГТО и РАС ООО "Юридическое бюро "Статус"" 1 ПТО "Командор" ООО "Берег Ко ЛТД" 5 ПТО "Командор" ЗАО "ПТО Охрана" 2 ПТО "Командор" Всемирный фонд природы. Амурский филиал 4 МОГТО и РАС ООО "Дальспортсервис" 5 ПТО "Командор" ОАО "МТС" Филиал в Приморском крае 18 ПТО "Командор" Филиал "Приморье" ОАО Единая Европа-Холдинг 4 ПТО "Командор" ФГУП "741РЗСС ТОФ" Минобороны России" 4 МОГТО и РАС ФГУ " Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю" 10 МОГТО и РАС ООО "Востоксвязьмонтаж" 3 ПТО "Командор" ОАО "Енисейское" 9 ПТО "Командор" ООО "Дальэкспертиза" 1 ПТО "Командор" ООО "Востокхладмонтаж" 1 ПТО "Командор" КГУ " Центр занятости населения г. Владивостока" 3 МОГТО и РАС ООО "ГМК" 14 ПТО "Командор" ООО "Амурский залив" 3 ПТО "Командор" ООО "Транс Эко" 4 ПТО "Командор" ООО "Примавтофинсервис" 3 ПТО "Командор" ООО Управляющая компания "Дальневосточные энергосберегающие сети" 1 ПТО "Командор" ООО "Мистраль Прим" 2 ПТО "Командор" ЦЛАТИ по ДВФО по Приморскому краю 4 МОГТО и РАС УФССП РФ по Приморскому краю 65 МОГТО и РАС Управление ЦБ РФ по ПК 23 МОГТО и РАС ООО " 1-е городское такси" 3 ПТО "Командор" ООО "Автобизнестур" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 9 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 9 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ОАО "Кабриолет" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 33 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 16 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки МУ "Административно хозяйственное управление". 17 г.Артём ул.Воровского 13 МУП магазин "Одежда". 1 г.Артём ул.Воровского 13 КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Артемовский". 25 г.Артём ул.Воровского 13 МУ Дума городского округа. 1 г.Артём ул.Воровского 13 ФБУ ИК 20 ГФСИН России по ПК. 6 г.Артём ул.Воровского 13 МУП "Артемовское архитектурное производственное бюро". 1 г.Артём ул.Воровского 13 ФБУ ЛИУ № 47. 7 г.Артём ул.Воровского 13 ФБУ ЛИУ № 48. 4 г.Артём ул.Воровского 13 МУ "Управление строительства и капитального ремонта. 1 г.Артём ул.Воровского 13 Управление Федерального казначейства по ПК. 1 г.Артём ул.Воровского 13 ООО "Домострой". 21 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Старт № 1". 14 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Предприятие ФРАХТ". 73 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Артемовская электросеть" 15 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Артемовский завод ЖБИ". 8 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Международный аэропорт Владивосток". 30 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Дальэнергоремонт". 29 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ГКХ". 17 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Владивосток УТЭЛС Приморский филиал ОАО "Дальсвязь". 9 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "РЖД". 15 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Чистый город №1". 9 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО " Приморское АРМУ". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Дальсвязь Приморский филиал № 5". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ИЮНЬ 7-й ОАО ФСБ РФ 24 МОГТО и РАС ОАО "ДГК" Филиал Приморская генерация. СП Артемовская ТЭЦ, Партизанская ГРЭС, ВТЭЦ-2 35 МОГТО и РАС ООО "Спецавтохозяйство-В" 14 ПТО "Командор" ООО "Македония-В" 9 ПТО "Командор" ЗАО "Спецавтохозяйство" 4 ПТО "Командор" ООО "Родник ДВ" 4 ПТО "Командор" ООО "Эко Лайн" 3 ПТО "Командор" ООО "Дальприммет" 20 ПТО "Командор" ФБУ ЦИТО ГУФСИН РФ по ПК 31 МОГТО и РАС 8-й отряд ФПС по ПК 30 МОГТО и РАС ОАО "Электрический транспорт" 11 МОГТО и РАС ОАО ТУРНИФ 5 ПТО "Командор" Филиал ОАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" 110 ПТО "Командор" ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Филиал по Приморскому краю 3 МОГТО и РАС Приморское краевое управление инкассации 70 МОГТО и РАС ОАО "Водоканал" 111 МОГТО и РАС ООО "Прим-ЭКО-2005" 2 ПТО "Командор" ООО "Прим-ЭКО-ДВ" 1 ПТО "Командор" ООО "Даль Прим-ЭКО" 8 ПТО "Командор" ООО "ЭКО-2005" 5 ПТО "Командор" ООО "Даль ЭКО-ДВ" 3 ПТО "Командор" ООО "Чистый город" 4 ПТО "Командор" ООО "Город-Н" 4 ПТО "Командор" ООО "ЭКО-2006" 2 ПТО "Командор" ООО "ЭКО-ДВ" 3 ПТО "Командор" ЗАО "Тайга" 45 МОГТО и РАС ООО "Водопад" 4 МОГТО и РАС ГНУ ДВОС ГНУ ГНЦ РФ ВИР Россельхозакадемии 5 МОГТО и РАС ОАО "Дальэнергоспецремонт" 103 ПТО "Командор" ООО "Компания ОГАТ" 150 ПТО "Командор" ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" 237 ПТО "Командор" УФСБ по ПК 207 МОГТО и РАС ООО ГАТП "Приморье" 19 ПТО "Командор" ФГУП "Почта России" 136 МОГТО и РАС ООО "Академстрой" 2 ПТО "Командор" ГУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 20 МОГТО и РАС ОАО ХК "Дальзавод" 35 ПТО "Командор" ТЭФ "Транскомсервис" ОАО "Приморавтотранс" 48 МОГТО и РАС Автошкола ДВГГТК 7 МОГТО и РАС ООО "Акватехнологии" 5 ПТО "Командор" ЗАО "Строительная компания Дальний Восток" 1 ПТО "Командор" ФГУП "Росморпорт" 1 МОГТО и РАС ООО "Тихая обитель" 2 ПТО "Командор" Управление "Л" ФБУ УОТПМ ФСИН РФ по ПК 5 МОГТО и РАС ООО "Восток Констракшн" 9 ПТО "Командор" НОУ ДО "Приморский УКК" 7 МОГТО и РАС ООО ТЭП "Приморье" 12 ПТО "Командор" ООО "АРГО" 42 ПТО "Командор" ООО "РОУЗ" 45 ПТО "Командор" ООО "Владайс 2 ПТО "Командор" ГОУ ВПО ДВГТУ 30 МОГТО и РАС ООО "Бухт" 2 ПТО "Командор" ЗАО "Росдорснабжение 1 ПТО "Командор" ЗАО "АКО Холдинг" 6 ПТО "Командор" Представительство ООО "Рото Франк" 4 ПТО "Командор" ООО "Дорожная служба Фрунзенского района" 4 МОГТО и РАС ООО "Молочные продукты" 4 ПТО "Командор" МУЗ "Родильный дом №1" 2 МОГТО и РАС ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл" 1 ПТО "Командор" Государственное стационарное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовер- шеннолетних "Парус надежды"" 3 МОГТО и РАС ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Ленинскому району г.Владивостока 1 МОГТО и РАС ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" 14 ПТО "Командор" ООО "Аэро-Груз" 10 ПТО "Командор" ГОУ НПО Профессинальный лицей №43 1 МОГТО и РАС ЗАО "Сфера Ко, ЛТД" 3 ПТО "Командор" Прокуратура Приморского края 19 МОГТО и РАС ЗАО "Дальневосточная электронная компания" 2 ПТО "Командор" ООО "Приморский металлоэкспорт" 1 ПТО "Командор" ООО "Эксел Плюс" 2 ПТО "Командор" ОАО "Стикс-П" 2 ПТО "Командор" ОАО Торговый дом "Русский холод" 11 ПТО "Командор" ГУ "Седанкинский дом-интернат для ветеранов" 8 МОГТО и РАС ООО "Торговый дом Чурин" 1 ПТО "Командор" ООО "Владивостокавтотранс" 8 ПТО "Командор" Отряд технической службы ФПС РФ по ПК 23 МОГТО и РАС ЗАО "Агентство Фетмис" 1 ПТО "Командор" Представительство "ЭкспортИмпорт БэнкорпЛЛСи" 1 ПТО "Командор" ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Первореченскому району г. Владивостока 1 МОГТО и РАС УК ПТО ОАО "Приморавтотранс" филиал 2 МОГТО и РАС ГУ "ПриморскоеУГМС" 17 МОГТО и РАС ООО "Оптимус" 12 ПТО "Командор" МОШИ лицей-интернат "Буревестник" 1 МОГТО и РАС ЗАО "Торговый дом Дальний Восток" 2 ПТО "Командор" ФГУП "Владивостокское протезно-ортопедическое предприятие Росздрава" 4 МОГТО и РАС ЗАО "АКОС" 9 ПТО "Командор" ООО "ТрансМинВод" 8 ПТО "Командор" ФГОУ СПО "Приморское государственное училище олимпийского резерва" 4 МОГТО и РАС ООО "Снежинка" 1 ПТО "Командор" Управление материально-технического снабжения ДВО РАН 5 МОГТО и РАС ГУ Управление Пенсионного фонда по Фрунзенскому району г.Владивостока 1 МОГТО и РАС Корпункт ДВ бюро ОАО " Первый канал" 2 МОГТО и РАС Центр ГИМС МЧС РФ по ПК 14 МОГТО и РАС ОАО "Новая телефонная компания" 35 ПТО "Командор" МУЗ Поликлиника №6 3 МОГТО и РАС ЗАО АКБ Регионального развития 1 ПТО "Командор" Управление лесным хозяйством Приморского края 1 МОГТО и РАС Владивостокский филиал КГУ Приморское лесничество 7 МОГТО и РАС ГОУ Коррекционная школа-интернат 6-го вида 2 МОГТО и РАС ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" 1 МОГТО и РАС Филиал ОАО "Уссурийский бальзам" Владивостокский ликеро-водочный завод" 3 ПТО "Командор" ООО "Юнайтед Парсел Сервис (РУС)", филиал 4 ПТО "Командор" ОАО ДВМП, гараж служебного транспорта 5 ПТО "Командор" Владивостокский молочный комбинат, филиал ОАО "Вим Билль Данн" 17 ПТО "Командор" ЗАО " Владивостокский комбинат производственных предприятий" 15 ПТО "Командор" ГУ Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров ФПС РФ по ПК 11 МОГТО и РАС ДВ представительство АСМАП 2 ПТО "Командор" НПУК "Эгершельд" 2 ПТО "Командор" ФГУП УС ГУФСИН РФ по ПК 10 МОГТО и РАС ГУ Управление по недропользованию по ПК 2 МОГТО и РАС ЗАО "Охранное агентство "VIP-охрана ДВ" 4 ПТО "Командор" Управление федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Приморскому краю 9 МОГТО и РАС ЗАО Объединение монтажных организаций "Примортехмонтаж" 2 ПТО "Командор" ГУ "Примгосавтонадзор" 3 МОГТО и РАС Общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" по Приморскому краю 8 МОГТО и РАС ЗАО "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи", Приморский филиал 1 ПТО "Командор" ЗАО "Райфайзенбанк", филиал в г. Владивостоке 3 ПТО "Командор" Религиозно-христианская организация "Армия спасения" 1 МОГТО иРАС ООО "Золотое Руно" 1 ПТО "Командор" ООО "Золотой фазан" 1 ПТО "Командор" ООО "Сигнал-1" 6 ПТО "Командор" ООО "Сигнал-2" 5 ПТО "Командор" ООО "Сигнал-3" 6 ПТО "Командор" ООО "Стико-Инвест" 5 ПТО "Командор" Владивостокский ЕМS Сортировочный центр ФГУП Почта РФ 1 МОГТО и РАС Общественная организация "Приморская краевая организация общества "Знание" России" 1 МОГТО и РАС ООО "МиК" 5 ПТО "Командор" МУЗ "Детская городская поликлиника №2" 3 МОГТО и РАС ГУ "Санаторий Приморье" МВД РФ 13 МОГТО и РАС ООО "ВЛ Лоджистик" 11 ПТО "Командор" ОАО "Федеральный центр логистики" ДВ филиал 1 ПТО "Командор" ЗАО "Приморская рыболовецкая кооперация" 12 ПТО "Командор" ОАО "ДальвостНИИпроектуголь" 2 ПТО "Командор" ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк" 1 ПТО "Командор" УФК по ПК. Отделение по Советскому и Первореченскому районам г.Владивостока 1 МОГТО и РАС ОАО "Завод измерительных приборов" 2 ПТО "Командор" ВСБ ОАО "Хабаровский судостроительный завод" 3 ПТО "Командор" Автономная некоммерческая организация "Владлоцманы" 2 МОГТО и РАС ООО "СУ Акира" 7 ПТО "Командор" ЗАО "УПЭК-7" 3 ПТО "Командор" ЗАО "Региональный биржевой центр "ММВБ-ДВ" 1 ПТО "Командор" ООО "ТЕКС-ДВ" 1 ПТО "Командор" ОАО "Городские тепловые сети" 69 МОГТО и РАС ООО "Гидрогеологическая режимно-эксплутационная станция" 5 ПТО "Командор" ООО "Далмис" 3 ПТО "Командор" ООО "Стим Транс Восток" 25 ПТО "Командор" ООО "Локо Транс" 1 ПТО "Командор" ООО "Око 2000" 1 ПТО "Командор" ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ПК" 19 МОГТО и РАС ОАО "Приморскуголь" 34 ПТО "Командор" Департамент дорожного хозяйства ПК 3 МОГТО и РАС ГОУ ВПО "ДВГУ" 54 МОГТО и РАС ОАО "Владхлеб" 88 ПТО "Командор" ООО "ТКМ" 2 ПТО "Командор" 5-й Арбитражный апелляционный суд 3 МОГТО и РАС Институт химии ДВО РАН 4 МОГТО и РАС ООО "Дальводстрой" 1 ПТО "Командор" ЗАО "Современные фасадные системы" 1 ПТО "Командор" Строительный участок ОАО "Дальмостострой" в г. Вл-ке 29 МОГТО и РАС Филиал ОАО "Дальсвязьстрой" СМУ-4 35 МОГТО и РАС ООО "Озон" 2 ПТО "Командор" ООО "Приморстройтранстерминал" 2 ПТО "Командор" ФБУ Управление по конвоированию ГУФСИН РФ по ПК 23 МОГТО и РАС ЗАО "Ондулин строительные материалы" 2 ПТО "Командор" ЗАО СК "Восход" 1 ПТО "Командор" ООО "СЦС Совинтел" Владивостокский филиал 11 ПТО "Командор" ООО "Рустил Трэйд" 3 ПТО "Командор" ГОУ ДПО Приморский институт государственного и муниципального управления 2 МОГТО и РАС ООО "Основа" 3 ПТО "Командор" ООО "Стройменеджер-2" 2 ПТО "Командор" Рыболовецкое предприятие ЗАО "Акрос" 1 ПТО "Командор" МУЗ Детская городская стоматологическая поликлиника 1 МОГТО и РАС ОАО "Примавтодор" 9 МОГТО и РАС Владивостокский МСЦ ОСП ГЦМПП- филиал ФГУП "Почта России" 2 МОГТО и РАС ГУЗ "Краевая детская психиатрическая больница" 2 МОГТО и РАС ГУЗ " ПК медицинский информационно-аналитический центр" 1 МОГТО и РАС Институт биологии моря ДВО РАН 12 МОГТО и РАС Уполномоченный по правам человека в ПК 1 МОГТО и РАС ОАО "Гостиница Владивосток" 2 ПТО "Командор" ООО "ЭСТ" 3 ПТО "Командор" ЗАО "Варяг-Техсервис" 8 ПТО "Командор" ОСАО - Ресо-Гарантия" 2 ПТО "Командор" ООО "Востокшинторг" 3 ПТО "Командор" ООО "Инженерно-технический сервис" 1 ПТО "Командор" Институт автоматики и процессов управлении ДВО РАН 6 МОГТО и РАС ООО "Аджу Авторентал Владивосток" 3 ПТО "Командор" ГУ СЭУ ФПС РФ "Испытательная пожарная лаборатория" по Приморскому краю 1 МОГТО и РАС Негосударственное образовательное учреждение "Владивостокская автомобильная школа" РОСТО 4 ПТО "Командор" ОАО "Дальрыба" 5 ПТО "Командор" КГУ "Приморская база авиационной охраны лесов" 1 МОГТО и РАС ИФНС РФ по Первореченскому району 3 МОГТО и РАС ДВ оперативная таможня 35 МОГТО и РАС "Вестфалия плюс" 10 ПТО "Командор" ООО "Примстроитель" 10 ПТО "Командор" ООО "Остлайн" 11 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ ООО "Восточный маршрут" 11 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ ООО "Авто-Вояж" 9 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ ТЭП "Приморье" 6 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ АТП "Приморье" 9 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ ООО "Автобизнестур" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 12 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 14 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 16 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ОАО "Кабриолет" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 12 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 20 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 32 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки Владивостокский отряд ВО филиала ФГПВО ЖДТ России на ДВЖД. 11 г.Артём ул.Воровского 13 ГУ 19 ОФПС по Приморскому краю. 8 г.Артём ул.Воровского 13 Филиал ГУСО "Приморский центр социального обслуживания населения по Артемовскому городскому округу. 1 г.Артём ул.Воровского 13 Приморское лесохозяйственное объединение. 6 г.Артём ул.Воровского 13 ПСО Владивостокская РПСБ. 2 г.Артём ул.Воровского 13 Артемовское АТП ОАО "Приморавтотранс". 18 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ЗАО Приморское управление механизации "Примтехмонтаж". 4 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Артемовский хлебокомбинат 15 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ЗАО "Михайловский бройлер". 38 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Владивосток Авиа". 33 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ПМС 220 ДРП ДВЖД ОАО РЖД 33 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ПООС". 21 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Дэлкар ". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "АТП Приморье-Артем". 151 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Филиал "Пригородный ОАО "Примавтодор". 43 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Лидер". 14 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Артем ИРЦ". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Альтаир - ДВ". 4 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ПМНУ Примрскэнергоуголь". 9 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Завод ЖБИ-3". 12 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО " Спец Маш". 9 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОПХ "Дальневосточное". 50 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Окна КФК. 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ЗАО ДВАИИК "Владивосток - Новости". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Птицефабрика Уссурийская". 35 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО " Приморский филиал ОАО "Дальсвязь". 25 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Цех систем передач №2 Владивостокский УЛТЭЛС Приморского филиала ОАО "Дальсвязь". 4 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Дальсвязь Приморский филиал № 4". 3 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Дальэнегозащита" 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "ДСЗ". 5 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ЗАО "Рекультивация Приморья". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ИЮЛЬ Приморское отделение ЗАО "Мобиком-Хабаровск" 17 ПТО "Командор" ООО "Анкувер" 4 ПТО "Командор" Филиал ООО "Тойота Цусе Восток Авто" 2 ПТО "Командор" ООО "Норд-М" 1 ПТО "Командор" ООО "Владивостокский бизнес-центр" 4 ПТО "Командор" ЗАО "Приморская строительная компания" 3 ПТО "Командор" КГУП "Примтеплоэнерго" 15 МОГТО и РАС ООО "Виста" 1 ПТО "Командор" ООО "Сириус" 2 ПТО "Командор" ООО "Нево Табак Приморье" 2 ПТО "Командор" ООО "ДХЛ Логистика" филиал в г.Владивостоке 1 ПТО "Командор" ФГУП "РТРС" филиал "Приморский краевой радиотеле- визионный передающий центр". 52 МОГТО и РАС ООО "Подземстрой №6" 64 МОГТО и РАС ГУЗ "Приморский краевой диагностический центр" 7 МОГТО и РАС Упр-е Федеральной регистрационной службы по ПК 23 МОГТО и РАС ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 26 ПТО "Командор" ФГОУ СПО "Владивостокский морской рыбопромыш- ленный колледж" 4 МОГТО и РАС ООО "Аксай" 1 ПТО "Командор" ООО "АВА-Трак" 2 ПТО "Командор" ОАО "ДЭМ Приморье- коллективное сельскохозяйствен- ное предприятие" 14 ПТО "Командор" ООО ИЦ Востоктехэксперт 2 ПТО "Командор" ООО "Промтехмонтаж" 2 ПТО "Командор" ООО "Дальневосточная лаборатория" 1 ПТО "Командор" ООО "АПР-сити/ТВД" представительство в г.Вл-ке 5 ПТО "Командор" ООО "Приморская транспортная компания" 42 ПТО "Командор" ФГУ Комбинат "Восток" Росрезерва 11 МОГТО и РАС ГУ Управление Пенсионного фонда РФ. Отделение по Первомайскому району г.Владивостока 1 МОГТО и РАС ОАО "Приморская проектная контора" 3 ПТО "Командор" ООО "Автодорпроект" 1 ПТО "Командор" ООО "Охранное агенство "Пересвет"" 1 ПТО "Командор" ООО "АББ" в г. Владивостоке 1 ПТО "Командор" МУЗ Поликлиника №1 4 МОГТО и РАС ОАО "Восточное оборонное предприятие "Гранит" 18 ПТО "Командор" ООО "Порт-Соникс" 1 ПТО "Командор" ООО СК "Дальакфес" 2 ПТО "Командор" ЗАО "Жилстрой-1" 17 ПТО "Командор" ГУЗ Краевая клиническая больница №1 13 МОГТО и РАС ООО "ВладОйлКомпани" 1 ПТО "Командор" ООО "Владивостокская служба сервиса" 6 ПТО "Командор" ГУ 2-я пожарная часть ФПС РФ по ПК 10 МОГТО и РАС ФГОУ ВПО ДВ государственная академия искусств 2 МОГТО и РАС КГУ "Приморская ветеринарная служба" 3 МОГТО и РАС ГУ "Центр управления силами ФПС по ПК" 4 МОГТО и РАС ЗАО "Русско-азиатская лизинговая компания" 1 ПТО "Командор" ЗАО Компания "Полихим" 2 ПТО "Командор" ООО "ДВ горно-строительная компания" 16 ПТО "Командор" ГУФСИН РФ по ПК. ОСН "Лидер" 2 МОГТО и РАС ООО "Торговый дом Варяги" 1 ПТО "Командор" ООО "Альтаир" 1 ПТО "Командор" Филиал Страхового ЗАО "МСК-Стандарт" в г.Вл-ке 1 ПТО "Командор" ЗАО "Приморавтоматика" 3 ПТО "Командор" ООО "Почтовая экспедиционная компания" 1 ПТО "Командор" ООО "Гавань" 1 ПТО "Командор" ООО "Энергоконтроль" 8 ПТО "Командор" ОАО "АКСО" 4 ПТО "Командор" ГОУ Владивостокский судостроительный техникум 1 МОГТО и РАС Автохозяйство МУ "Хозяйственное управление" Администрации г.Владивостока 75 МОГТО и РАС ПРО ВПП "Единая Россия" 1 МОГТО и РАС ООО "ТДК-Восток1" 1 ПТО "Командор" ООО "ПТИ-Владивосток" 2 ПТО "Командор" ООО "ВладМаркМонтаж" 2 ПТО "Командор" ЗАО "Дальневосточный логистический ценр" 1 ПТО "Командор" ГУ 2-ой отряд ФПС РФ по ПК 14 МОГТО и РАС ГОУ Коррекционная школа-интернат 1-г вида 2 МОГТО и РАС МОУ ДОД Дворец спорта для детей и юношества "Юность" 1 МОГТО и РАС ООО "Форест Стар" 3 ПТО "Командор" ООО "Технологии Тысячелетий" 1 ПТО "Командор" МУП "Некрополь" 6 ПТО "Командор" УФМС России по Приморскому краю 23 МОГТО и РАС ОАО "Заря" 3 ПТО "Командор" ООО "Агропром Маркет" 4 ПТО "Командор" ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" 15 ПТО "Командор" ООО "Кадастровое бюро" 2 ПТО "Командор" ООО "Мартен" 6 ПТО "Командор" ЗАО Медико-профилактический центр "Рико-Хелс" 1 ПТО "Командор" ООО "Релакс" 1 ПТО "Командор" ООО "Хозрасчетный участок производителя работ" 1 ПТО "Командор" Первореченское районное общество охотников и рыболовов. 1 МОГТО и РАС ГУЗ"Краевой противотуберкулезный диспансер №1" 12 МОГТО и РАС КГУК " Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. Горького" 1 МОГТО и РАС ООО "Автоспецтранс" 3 ПТО "Командор" ОАО АК "Банк Москвы" 1 ПТО "Командор" ООО "Владтех" 11 ПТО "Командор" ОАО ВП "ЭРА" 16 ПТО "Командор" ООО "Далькурс" 9 ПТО "Командор" ООО "ДВ - Импорт" 2 ПТО "Командор" ГОУ ДОД "Детско-юношеский центр ПК" 2 МОГТО и РАС ОАО "Восточная верфь" 12 ПТО "Командор" ООО "Ритм-10" 2 ПТО "Командор" "Учебно-методический центр" Федерации профсоюзов Приморского края 1 МОГТО и РАС ООО "Комсомольская правда во Владивостоке" 2 МОГТО и РАС Владивостокское отделение филиала ДВОСТ ЖД ОАО "РЖД" Партизанск 8 МОГТО и РАС ФГУ "Военный склад №54 МВД РФ" 10 МОГТО и РАС ООО "Пасифик Компании" 6 ПТО "Командор" ООО "Владивостокская транспортная компания" 3 ПТО "Командор" ДальНИИС РААСН 4 МОГТО и РАС МОУ СОШ №79 3 МОГТО и РАС Государственная инспекция труда в ПК 3 МОГТО и РАС ГУЗ ККЦ СВМП (материнства и детства) 2 МОГТО и РАС Управление Госслужбы занятости населения 2 МОГТО и РАС Филиал ООО "АЛД Автомотив" 3 ПТО "Командор" ОАО "65 УНР" 5 ПТО "Командор" КГУП "Примтеплоэнерго" филиал Арсеньевский 3 МОГТО и РАС МУЗ Родильный дом №4 1 МОГТО и РАС ООО "Отдел санитарного контроля" 8 ПТО "Командор" ООО "Агропром Маркет" 4 ПТО "Командор" ООО "Бастион" 9 ПТО "Командор" ЗАО "Транспортная инвестиционная строительная компания" 1 ПТО "Командор" ОАО "13-я Электрическая сеть" 14 ПТО "Командор" ООО "Электроучетсервис" 1 ПТО "Командор" ОАО "Приморский газ" 21 МОГТО и РАС МУЗ "Детская больница №4" 1 МОГТО и РАС ООО "Орион сервис" 1 ПТО "Командор" ООО "Звезда ЭМ" 1 ПТО "Командор" ООО "ПТПФ ЭМП Сервис" 1 ПТО "Командор" ОАО "Тихоокеанская электротехническая компания 1 ПТО "Командор" ООО " Строительно-транспортная компания "Дальний Восток" 5 ПТО "Командор" ООО Камчатские линии" 1 ПТО "Командор" ООО "Захар" 1 ПТО "Командор" ЗАО "Лодстар" 1 ПТО "Командор" ООО "Юнь Хон" 1 ПТО "Командор" ЗАО "Универсальный эксплутационный комплекс" 3 ПТО "Командор" ООО "Автопилот" 6 ПТО "Командор" ООО "Владстройкомплекс" 2 ПТО "Командор" ЗАО ПСРЗ 1 ПТО "Командор" ОАО "Восточный экспресс банк" 5 ПТО "Командор" ООО "ДВ Транзит" 2 ПТО "Командор" ООО "Ратимир" 10 ПТО "Командор" ООО "Влад-Экспресс" 79 ПТО "Командор" ГОУ Владивостокская КШИ №1 1 МОГТО и РАС Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж 2 МОГТО и РАС ФГУП "ПриморАГП" 19 МОГТО и РАС МУЗ Клинический роддом №3 3 МОГТО и РАС ГУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" 5 МОГТО и РАС ООО "Владивостокская текстильная компания" 1 ПТО "Командор" МУЗ Поликлиника №9 3 МОГТО и РАС ООО "ДВ Терминал" 29 ПТО "Командор" ЗАО "Транс ИнКом" 32 ПТО "Командор" ООО "Автобизнестур" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 19 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 12 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ОАО "Кабриолет" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 17 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 20 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 15 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ЧОУДО Автошкола "ШЕЛЛ". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Дальневосточный центр отдыха "РИТМ" 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Фотон". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО ЧОП "Фотон - секьюрити". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Новая связь". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Транспортная компания". 12 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Филиал Дальневосточный ООО "Трансстроймеханизации". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ИФМС № 10 1 г.Артём ул.Воровского 13 ООО "Алмикс". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Авторитет- Авто". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО " Центральная диспетчерская автоперевозки". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ПТК". 42 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "РАДУГА". 4 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ОВОЩЕВОД". 4 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "КТД- ФИНАНС". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО " АЛЬТАИР -АВТО". 4 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Мегаполис Владивосток". 93 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Примавродор филиал Шкотовский". 30 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" 40 ПЧ ГПС МЧС РФ по ПК. 6 г.Артём ул.Воровского 13 КГУП "Примтеплоэнерго". 10 г.Артём ул.Воровского 13 Приморская ветеринарная служба Шкотовский 1 г.Артём ул.Воровского 13 МУЗ Шкотовский ЦРБ. 9 г.Артём ул.Воровского 13 АВГУСТ ЗАО "Приморспецавтоматика" 1 ПТО "Командор" ОАО "ДНИИМФ" 22 МОГТО и РАС КГО "Владивостокский базовый медицинский колледж" 2 МОГТО и РАС ООО "Востокрефсервис" 2 ПТО "Командор" ОАО "Изумруд" 12 ПТО "Командор" НАЧОА ВПО Современная гуманитарная академия 1 ПТО "Командор" ОАО "Владавто" 4 ПТО "Командор" ООО "ПримГАЗавтосервис" 2 ПТО "Командор" ООО "САБМиллер РУС" филиал в г.Владивостоке 15 ПТО "Командор" Филиал ЗАО фирма "Протек-25" 19 ПТО "Командор" ООО "Транс Групп" 48 ПТО "Командор" ООО "Владивостокское УПП "РИТМ" ВОС" 1 ПТО "Командор" ООО НПП "ВладПортБункер" 2 ПТО "Командор" ООО "Фирма Востокбурвод-Анисимов" 9 ПТО "Командор" УГАДН по ПК 8 МОГТО и РАС Центр специальной связи и информации ФСО РФ 6 МОГТО и РАС ООО "ДВ автобизнес" 10 ПТО "Командор" НУЗ Отделенческая больница на станции Владивосток ОАО "РЖД" 7 МОГТО и РАС ООО "Дальгидроспецстрой" 21 ПТО "Командор" Владивостокское отделение филиала ДВОСТ ЖД ОАО "РЖД" 100 МОГТО и РАС ООО "Трансвааль" 3 ПТО "Командор" ОАО "ОТП Банк" 1 ПТО "Командор" ИФНС РФ по Первомайскому району 3 МОГТО и РАС Всеармейское охотничье общество ТОФ 2 МОГТО и РАС МУЗ "Городской клинический роддом" 3 МОГТО и РАС КГОУ ДПО УМЦ ГОЧС и ПБ 1 МОГТО и РАС ООО ПК "Интертрейдсервис" 6 ПТО "Командор" ОАО "Приморсклестоппром" 3 ПТО "Командор" ООО "Формула ДВ" 1 ПТО "Командор" Филиал ООО "Хабаровский Восточно-Региональный АвтоцентрКАМАЗ" 1 ПТО "Командор" СУ СК при Прокуратуре РФ по ПК 7 МОГТО и РАС ООО "Барс Ойл" 4 ПТО "Командор" ООО "Феско Сервис" 1 ПТО "Командор" ООО "ЭКО СпецСервис" 6 ПТО "Командор" ООО "ЭКО Сервис" 5 ПТО "Командор" ООО "ЭКО-М" 4 ПТО "Командор" ООО "Экологическое предприятие №1" 5 ПТО "Командор" ООО "Даль-ЭКО" 2 ПТО "Командор" ООО "ЭКО Гарант" 4 ПТО "Командор" ООО "Примторгпроект" 4 ПТО "Командор" НИИ ЭМСО РАМН 1 МОГТО и РАС ООО "Международная транспортная группа Восток" 2 ПТО "Командор" ТУ №3 ДВ филиал ОАО "Ростелеком" 1 ПТО "Командор" ООО "АТС Эйр Сервис" 3 ПТО "Командор" ООО "Хейнекен Логистик-В" 20 ПТО "Командор" ООО "Остров" 1 ПТО "Командор" ООО ТД Амурметалл" 1 ПТО "Командор" ООО "Норд-ТЭУ" 8 ПТО "Командор" ФГУП Национальные рыбные ресурсы 1 МОГТО и РАС ООО "Нико" 1 ПТО "Командор" ОАО "92 СРЗ" 9 ПТО "Командор" ООО "Автобизнестур" 11 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 18 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 18 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 15 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 11 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ФГУ ГООХ "Орлиное". 12 г.Артём ул.Воровского 13 МУНО Шкотовского района. 9 г.Артём ул.Воровского 13 ГУ СОССЗН "Дом интернат для престарелых и инвалидов". 3 г.Артём ул.Воровского 13 ФГУ Комбинат "ВЗМОРЬЕ". 11 г.Артём ул.Воровского 13 МОУ СКОШИ. 1 г.Артём ул.Воровского 13 КУМИ Администрации Шкотовского района. 12 г.Артём ул.Воровского 13 Рыбколхоз "Приморец" 26 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 ЗАО "ПМСРЗ". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Шкотовксий хлебокомбинат". 7 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ЗАО "Фабрика орудий лова". 11 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО ЖК "Партнер". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО РЖД Филиал "ДВЖД" локомотивное депо Смоляниново. 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Судоверфь". 5 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Производственное сельскохозяйственное предприятие". Многоудобное. 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО ХХ1 ВЕК. 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" СЕНТЯБРЬ ГУЗ "Краевая станция переливания крови" 6 МОГТО и РАС ООО "Фармация" 8 ПТО "Командор" ООО "Ремонтно-монтажный комбинат Приморского Крайпотребсоюза" 2 ПТО "Командор" ООО "ЭЙ-ПИ Трейд" 15 ПТО "Командор" ИФНС РФ по Фрунзенскому району 4 МОГТО и РАС ФГУП Издательство "Дальнаука" 1 МОГТО и РАС ФГУП ДВ БАСУ 2 МОГТО и РАС ДВ филиал ООО СО "Геополис" 1 ПТО "Командор" КГУ ЦСП Школа высшего спортивного мастерства 5 МОГТО и РАС ФГУП "Автоматика" 7 МОГТО и РАС ВФ ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН-НИИ МКВЛ 2 МОГТО и РАС ООО "Бумеранг Плюс" 2 ПТО "Командор" Управление ФСКН РФ по ПК 26 МОГТО и РАС ООО "УКРЗ Запчасть" 1 ПТО "Командор" ООО "СП-Юнион" 5 ПТО "Командор" ООО "Приморскоптхимполимер" 4 ПТО "Командор" ООО "Агенство консультантов (АКОН)" 2 ПТО "Командор" ФБУ "Следственный изолятор №1" ГУФСИН РФ 3 МОГТО и РАС ООО "ТЭКО-Брокер" 1 ПТО "Командор" МУЗ "Детская поликлиника №7" 1 МОГТО и РАС ОАО "741-й Ремонтный завод средств связи" 4 ПТО "Командор" ООО "Архол" филиал №6 в г. Владивостоке 1 ПТО "Командор" ООО "Аттика" 4 ПТО "Командор" ООО "АДН Строй" 4 ПТО "Командор" ООО "Центр Змеинка" 1 ПТО "Командор" Владивостокская Епархия РПЦ 2 МОГТО и РАС ФГУ "Земельная кадастровая палата" 4 МОГТО и РАС Владивостокский филиал ДВОСТ ЖД МП-3 ОАО РЖД 66 МОГТО и РАС ООО "Автобизнестур" 13 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 9 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 21 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 15 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ОАО "Кабриолет" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 15 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 22 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 20 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки КГУП "Примтеплоэнерго". 8 г.Артём ул.Воровского 13 Центр "Резерв". 9 г.Артём ул.Воровского 13 Управление образования п.Новый. 20 г.Артём ул.Воровского 13 ФГУЧ Комбинат "Чайка" госрезерв. 9 г.Артём ул.Воровского 13 ГОУ "Детский дом". 2 г.Артём ул.Воровского 13 КГСУС "Раздольненский психоневрологический интернат". 6 г.Артём ул.Воровского 13 ЗАО "Востокгидромеханизация". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Приморская геологоразведочная компания". 17 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Тереховский ЗБИ". 10 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "КВАРЦ-ДВ". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ГИДРОЭКС". 15 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Спецавтохозяйство". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Акстрим ТМ". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Морское снабжение" 5 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "РОУЗ" 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Компания МАКС" 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Карьер ДВ" 8 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ФАВОР". 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ООО "МАГИСТРАЛЬ". 15 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем МУП "Пассажирские перевозки". 13 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем Артемовский филиал "Экспресс". 21 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ИП СО-ГЕН-ФА. 6 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ИП ШАЙДУРОВ В.А. 13 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ИП БАССАРАБ Г.Е. 17 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки г.Артем ООО "Авто- Экспресс". 18 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Пассажирские перевозки Надеждинский район ОКТЯБРЬ ФГОУ ВДЦ "Океан" 34 МОГТО и РАС ГУЗ "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации" 2 МОГТО и РАС ООО "Автобизнестур" 12 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 11 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 12 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 9 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ОАО "Кабриолет" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 17 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 19 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 12 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 15 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 17 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ГОУ "Раздольненская коррекционная школа интернат". 1 г.Артём ул.Воровского 13 14 ОГПС МЧС России. 14 г.Артём ул.Воровского 13 Администрация п. Раздольное. 1 г.Артём ул.Воровского 13 Управление ПФ РФ Вольно-Надеждинское. 1 г.Артём ул.Воровского 13 МУЗ "Надеждинская ЦРБ". 12 г.Артём ул.Воровского 13 Ветеринарная служба п. Новый. 2 г.Артём ул.Воровского 13 Администрация Надеждинского района. 6 г.Артём ул.Воровского 13 ООО "Универсал Сервис". 3 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Гидрокомплекс". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Примавтодор" 36 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ЗАО "Лигос". 5 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Дорожностроительное". 30 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Автострой". 35 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "ДВГСК". 61 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Птицефабрика Надеждинская". 29 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Российские ЖД В - Надеждинское. 3 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО Управляющая компания НЖКХ. 7 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" НОЯБРЬ Владивостокский филиал ОАО "МДМ Банк" 2 ПТО "Командор" ООО "Пасифик Трейд и Сервис" 5 ПТО "Командор" ООО "СК Альянс" 2 ПТО "Командор" ЗАО "Специализированное управление механизации 4 ПТО "Командор" ООО "Промтех" 1 ПТО "Командор" Управление министерства юстиции РФ по ПК 4 МОГТО и РАС ООО "Пауэр-Азия" 3 ПТО "Командор" ЗАО "Спецтехника" 2 ПТО "Командор" ОАО Военно-морское строительное упр-е ТОФ 1 МОГТО и РАС ООО "Фалкон" 1 ПТО "Командор" ЗАО ДВТПК ТигРос 3 ПТО "Командор" ЗАО "Русско-Азиатская Строительная компания" 1 ПТО "Командор" ООО "Золотая рыбка" 1 ПТО "Командор" ООО "Мой дом" 1 ПТО "Командор" ЗАО "ДВ ПромСтрой" 2 ПТО "Командор" ООО "Управляющая компания "Консул"" 1 ПТО "Командор" ООО "Акас" 1 ПТО "Командор" ООО "Дальэнерготехкомплект" 1 ПТО "Командор" ООО "Стройуправлении №7" 1 ПТО "Командор" ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика" 1 ПТО "Командор" ООО "Максимус ДВ" 1 ПТО "Командор" ВФ "Владпром" ОАО ЧЭМК 4 ПТО "Командор" Производственно-торговая фирма "Уссурийская" 7 ПТО "Командор" ООО "ИнтерСтрой -М" (Крокус) 46 ПТО "Командор" ФГУ "Центр оценки качества зерна" 1 МОГТО и РАС ООО "Литаг Ойл" 1 ПТО "Командор" ООО "Восток Строй" 1 ПТО "Командор" ООО "Компания "Восточный мост"" 1 ПТО "Командор" МООО "Комфорт" 1 ПТО "Командор" ООО "Автобизнестур" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 17 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 7 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ОАО "Кабриолет" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 25 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 9 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 17 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО Рыб.колхоз "Дальневосточник" 3 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ОАО "Надеждинск -Агропромхимия". 15 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Лель". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" Общество охотников и рыболовов. 3 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Примгео". 5 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Тавричанское". 1 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ООО "Фабрика совершенных технологий". 2 Территория ПТО г.Артём ул.Кирова 152 "б" ДЕКАБРЬ КГУП "Приморская краевая аптека" 2 МОГТО и РАС ООО "Восток Строй Компании" 6 ПТО "Командор" ООО ПП "Востокрыбстрой" 2 ПТО "Командор" ООО "РТО Сервис" 1 ПТО "Командор" ООО "Автострой" 2 ПТО "Командор" ООО "Автокит" 1 ПТО "Командор" ЗАО "АТР-Строй" 1 ПТО "Командор" Войсковая часть 2430 4 МОГТО и РАС ООО "Конвент" 1 ПТО "Командор" ООО "Т-Ритм-93" 6 ПТО "Командор" ООО "Корвет Шоп" 3 ПТО "Командор" ЗАО "Компания РосПродИнвест" 10 ПТО "Командор" ООО "Остлайн" 11 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ ООО "Восточный маршрут" 11 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ ООО "Авто-Вояж" 9 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ ТЭП "Приморье" 6 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ АТП "Приморье" 9 ПТО "Командор" Пассажир. перевозки МГ ООО "Автобизнестур" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВАК" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВладАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Владивостокское ПАТП" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ВостокАвто" 15 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Вестма" 20 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ - Автобизнес" 16 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ДВ Транс Сети" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальавтотранс" 6 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Дальтранс" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ишимка" 3 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Инсайт" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каслар" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ОАО "Кабриолет" 4 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Колесо" 2 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Каретный двор" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "КИТ" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПримАвто" 10 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Примавтобизнес" 18 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Раннер" 5 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Ространс" 12 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ВГМК Экспресс 24 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Этикет ДВ" 15 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Три S" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "Восход" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки ООО "ПолюсАвто" 1 ПТО "Командор" Пассажирские перевозки Примечание: 1. МОГТО и РАС ГИБДД №1 УВД по ПК - смотровая площадка проспект 100 лет Владивостоку, 148. 2. ПТО "Командор" - пункт технического осмотра "Командор", г.Владивосток, ул. Командорская,11. 3. Государственный технический осмотр автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по международным, межгородским и городским маршрутам, проводится ежемесячно с 1 по 15 число. 4. По вопросам, связанным с прохождением ГТО юридических лиц, обращаться в кабинет № 101 (МОГТО и РАС ГИБДД №1 УВД по ПК, пр-т 100-лет Владивостоку, 148) с 08.00 до 09.00.

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