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Каждый второй житель края - нарушитель ПДД
На коллегии УВД по Приморскому краю, начальник Управления генерал Андрей НИКОЛАЕВ озвучил цифры аварийности в крае. По словам генерала, в ушедшем году на территории Приморского края отмечается снижение уровня аварийности.
Всего за январь-декабрь 2009 года зарегистрировано 4011 (2008г. - 4551) дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5209 (2008г. - 5847) человек, из них погибли - 412 (2008г. - 550).
Основные причины ДТП остались неизменными это, в первую очередь, нарушение водителями скоростного режима (26%).
Далее идут несоблюдение очередности проезда (14%), отсутствие права управления транспортным средством (11,5%), выезд на полосу встречного движения (9,5%), управление транспортным средством в состоянии опьянения (8%), нарушение правил проезда пешеходного перехода (8,5%), неправильный выбор дистанции (8%).
За 12 месяцев 2009 года возбуждено 1 101 505 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности были привлечены более 155 тыс. пешеходов, и почти миллион - 929 670 - водителей.
Получается, что практически каждый второй житель 2-миллионого субъекта Федерации в 2009 г. нарушил административный закон в области дорожного движения.
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