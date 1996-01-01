Каждый второй житель края - нарушитель ПДД

На коллегии УВД по Приморскому краю, начальник Управления генерал Андрей НИКОЛАЕВ озвучил цифры аварийности в крае. По словам генерала, в ушедшем году на территории Приморского края отмечается снижение уровня аварийности.

Всего за январь-декабрь 2009 года зарегистрировано 4011 (2008г. - 4551) дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5209 (2008г. - 5847) человек, из них погибли - 412 (2008г. - 550).

Основные причины ДТП остались неизменными это, в первую очередь, нарушение водителями скоростного режима (26%).

Далее идут несоблюдение очередности проезда (14%), отсутствие права управления транспортным средством (11,5%), выезд на полосу встречного движения (9,5%), управление транспортным средством в состоянии опьянения (8%), нарушение правил проезда пешеходного перехода (8,5%), неправильный выбор дистанции (8%).

За 12 месяцев 2009 года возбуждено 1 101 505 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности были привлечены более 155 тыс. пешеходов, и почти миллион - 929 670 - водителей.

Получается, что практически каждый второй житель 2-миллионого субъекта Федерации в 2009 г. нарушил административный закон в области дорожного движения.