20-летнее наследие Legacy

Одна из "крайних" (надеемся, не последних) премьер в 2009 году - Subaru Legacy. Так уж сошлось, что официальная презентация модели совпала с морозами. А ведь саму презентацию устроили ни где-нибудь, а в Ледовом дворце спорта в Крылатском. Мороз на улице, лед на арене - не самая "теплая" перспектива. Тут, вроде бы, должен был выручить новый Legacy, да не все оказалось так радужно.

Седан Legacy нельзя назвать образцом современного дизайна. И светотехника чуть криклива, и кузов визуально перегружен, и впечатления новизны как-то не хватает. Будто видели уже этот автомобиль на дорогах много раз. Может, оно и к лучшему: резкие перемены мало кто любит. Зато чувствуется связь с другими Subaru. Фирменный стиль - это уже неплохо, так что хватит брюзжать. Техника-то на высоте!

В этом году флагман японской компании празднует своеобразный юбилей - 20 лет трудовой деятельности. Именно поэтому в руководстве решили, что пятое поколение универсала Legacy непременно должно выйти в свет в 2009 году. Ставка по-прежнему делается на хорошо проверенное сочетание из прошлого, которое с каждым новым поколением просто становится совершеннее.

Салон вырос, что не может не радовать. Пространство для ног задних пасcажиров увеличилось на 99 мм, чему поспособствовал прирост колесной базы на 80 мм, а над головой водителя добавили еще 21 мм.

Пятое поколение Legacy построено на новой платформе, которая призвана не только дать пассажирам больше пространства и сделать их пребывание в салоне комфортным, но и сохранить ориентированность автомобиля на активное поведение на дороге.

Главный козырь Subaru - по-прежнему фирменный симметричный полный привод Symmetrical AWD во всех комплектациях. Он по-разному настроен для всех трех типов двигателей, некоторые из которых модернизировали, а некоторые заменили. Не обошлись и без работы над модернизацией КПП - добавили новую шестиступенчатую коробку передач и вариатор Lineartronic CVT.

Базовый вариант - это двухлитровый четырехцилиндровый оппозитный двигатель, выдающий 150 л.с. Именно с этим доработанным двигателем идет в комплекте упомянутая ранее новая шестиступенчатая МКПП, а также адаптированный вариатор CVT. Следующий шаг в иерархии двигателей у Subaru Legacy - модификация 2,5 GT, оснащенная турбированным двигателем с рабочим объемом 2,5 литра. К нему также прикрутили новую шестиступенчатую ручную коробку передач, которой приходится справляться уже с 265-сильным мотором. Эта мощность позволяет разгонять седан до 100 км/ч меньше чем за 6 секунд. В конструкции двигателя, кстати, также нашлось место подвигу: турбину разместили под двигателем, чем существенно улучшили плавность отклика и уменьшили центр тяжести.

В довершение ко всему автомобиль избавили от традиционного ручного тормоза, убив последние надежды раллийных фанатов. Теперь ручник у Subaru будет не механический, а электронный. Зато вместе с ним появится система Hill Holder, чтобы увереннее чувствовать себя в Сан-Франциско, например, где постоянно приходится передвигаться по холмам. Помимо этого, в салоне появилось много мелочей вроде выхода под iPod, но они вряд ли способны коренным образом изменить мнение об этом автомобиле. Довольно серьезно оснащенный технически, он по-прежнему продолжает быть серой лошадкой в плане дизайна, и пока в этой области не видно просвета.

Одним из главных усовершенствований стоит признать работу над снижением шумов и вибраций. Для этого инженерам пришлось отказаться от старой как мир системы крепления двигателя, которая использовалась еще на модели Subaru 1000 в 1966 году. Теперь двигатель и коробка передач крепятся на подрамнике, и этот алгоритм приносит довольно ощутимые дивиденды, а раньше все агрегаты крепились прямо к кузову.

Прежде всего отметим, что подрамник задемпфирован по отношению к кузову, поэтому все возможные вибрации гасятся уже на подходе и не тревожат пассажиров. По той же причине на подрамнике расположен механизм рулевого усиления и передняя подвеска типа McPherson.

Немало часов и километров ушло на доработку новой подвески. Помимо более тихой работы новый метод крепления передних стоек позволяет обеспечить и лучший отклик на руль, а также снижение вибраций, которые передаются от дорожного полотна в салон автомобиля через рулевое управление. Задняя двухрычажная подвеска также была помещена на подрамник по тем же причинам.

Последняя нота в этой песне - печальная. Цены немилосердно выросли: за седан Legacy 2010 модельного года просят не меньше 1 199 200 рублей. Это за 150 сил, "ручку" и отсутствие прочих модных изысков. А максимально "упакованный" 265-сильный вариант тянет на все 1 698 500 рублей. Дороговато как-то... Но покупатели найдутся: хоть и подрос Legacy, он все равно нужен тем, кто не может жить без настоящего полного привода.