Первомайка в объезд

Как уже ранее сообщалось, с 15 января 2010 г. сквозное движение автотранспорта по ул. Героев Тихоокеанцев в Первомайском районе Владивостока закрыто. Причина - строительство дороги, которая свяжет город с мостовым переходом на о. Русский.

Теперь чтобы попасть, допустим, с ул. Катерной, Минеров, Полярной или бухты Патрокл на пл. Окатовую, необходимо делать крюк через ул. Коммунаров, с выездом на ул. Вилкова и далее по "запорожскому" кольцу.

Тем, кто движется на Окатовую из города, рассматривать Героев Тихоокеанцев как запасной вариант также не стоит, лучше воспользоваться уже наработанным маршрутом по ул. Калинина или с 40 лет ВЛКСМ с выездом на Вилкова.

Однако как показала первая неделя действия ограничения проезда по ул. Героев Тихоокеанцев, не все жители не только города, но и района были в курсе событий, что привело к большим заторам на ул. Вилкова и 40 лет ВЛКСМ.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что эти далеко не второстепенные магистрали еще не полностью очищены от снега и льда. По некоторым 4-полосным дорогам действующими остаются по одной полосе в обе стороны. Снять напряженную ситуацию, считают местные жители, могли бы внутриквартальные дороги, но и они скованы еще декабрьским льдом.

Радует лишь тот факт, что работы, а с ними закрытие сквозного проезда - дело времени, и 5 февраля управление транспорта мэрии обещает восстановление движения.