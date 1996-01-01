На пограничных переходах создались пробки

Как объяснили "ЗР" в Пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю, причиной скопления большого количества грузовых автомашин перед пунктом пропуска через границу "Пограничный-автомобильный", ожидающих оформления на выезд из России, явилось увеличение времени оформления грузовиков, въезжающих в КНР китайской стороной.

Если ранее грузовой транспорт запускался сопредельной стороной с временным промежутком в 20 минут, то с 11 января он увеличился до 40-85 минут. По инициативе российских пограничников на линии границы была проведена погранпредставительская встреча с пограничниками пункта пропуска "Суйфэньхэ". В ходе нее российская сторона проинформировала своих зарубежных коллег о создавшейся ситуации.

В связи со сложившейся обстановкой было проведено заседание координационного совета в пункте пропуска "Пограничный-автомобильный", на котором представители государственных контрольных служб обсудили вопросы, касающиеся мер по урегулированию ситуации. В настоящее время делается все возможное, заверили в погрануправлении, чтобы создавшаяся проблема была как можно скорее разрешена.