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В 2009 г. на дорогах стало безопаснее
Согласно оперативным данным (окончательные итоги будут подведены немного позднее) в 2009 г. на дорогах Приморского края в 4011 дорожно-транспортных происшествия погибли 413 человек, а травмы различной степени тяжести получили 5208 человек.
Как отмечают в Управление ГАИ УВД по Приморскому краю, несмотря на высокий показатель дорожного травматизма, и остающиеся просто убийственные цифры, снижение по погибшим и раненным составило приблизительно 25 и 23% соответственно.
Пока аналитики управления работают с причинно-следственными факторами аварийности, можно предположить, что одними из причин снижения травматизма будут названы жесткие административные меры, а именно повышение ответственности за нарушения в сфере дорожного движения за последние два года.
Тем не менее, как было отмечено в приватной беседе с инспекторами ДПС как во Владивостоке, так и в районах края, в последнее время наметилась тенденция понимания водителями своего места в дорожном движении и ответственности, которую они несут за себя и окружающих.
Чего только стоит применение пресловутых ремней безопасности? Сегодня этим элементом активной безопасности водителей и пассажиров пользуются не каждый третий водитель и каждый десятый пассажир, как это было, скажем 3-4 года назад. Проведенный мониторинг среди водителей, в том числе и посредством интернет-форумов показал, что к ремням сегодня прибегают 9 из 10 водителей и каждый второй пассажир.
При этом об административном наказание (напомним, что штраф за не пристегнутый ремень составляет 500 руб.) те же водители вспоминают в самую последнюю очередь, ставя на первое место собственную жизнь, жизнь и здоровье пассажиров. Здесь бы хотелось сделать небольшое отступление и напомнить, что согласно исследованиям, применение ремней безопасности снижает риск гибели водителя и пассажиров, получение тяжелых травм при ДТП примерно на 40-50%.
Последний случай как яркий пример, когда участники ДТП могли благодарить свою осмотрительность и неукоснительное соблюдение ПДД, произошел в Шкотовском районе Приморского края.
В результате столкновение автомашин "Тойота Хайлюкс" и "Тойота Корона" пострадали два человека, оба в момент удара были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему хоть и получили травмы, но они оказались неопасными для жизни.
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