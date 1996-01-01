Автомобили без регистрации не останутся

Оглашен режим работы Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД №1 УВД по Приморскому краю (МОГТО и РАС ГИБДД №1 УВД по Приморскому краю) в новогодние праздничные дни 2010 года.

Рабочие дни: 5 января (вторник) с 08.00 до 17.00, 9 января (суббота) с 08.00 до 17.00.

В указанные дни и время будут проводиться получение, замена водительских удостоверений, государственная регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, государственный технический осмотр транспортных средств, сообщает отделение пропаганды Управления ГИБДД УВД по Приморскому краю.