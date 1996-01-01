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Протестующие устроили голодовку и хоровод
Голодовка на центральной площади Владивостока и "гуляние" вокруг игрушечной елочки на прошлой неделе стали продолжением громкого противостояния владивостокских автомобилистов с московским ОМОНом год назад 21 декабря.
Напомним, 12 декабря владивостокцы провели сразу два автопробега. Оба в самом начале остановили сотрудники милиции. С первой автоколонной под эгидой Федерации автовладельцев России судья разобрался сразу, ограничившись штрафом. А вот в отношении участников второго пробега, проходившего под флагами КПРФ и ТИГРа, дело рассматривать не стали. Слушание перенесли на вторник, 15 декабря.
Заседание было открытым, но фотокорреспондента "ЗР" охрана не пропустила. На скамье подсудимых оказался Александр САМСОНОВ. Прокурор предъявил ему обвинение по трем пунктам: 1. Не подчинился требованиям сотрудников милиции. 2. Пытаясь вырвать красный флаг, хватал за рукав судебного пристава. 3. Ругался матом. Мировой судья, заслушав свидетелей обвинения, не только отказался принимать во внимание показания свидетелей защиты, но даже не захотел смотреть видеозапись конфликта. Приговор - десять суток ареста. Александра Самсонова прямо из зала суда увезли в город Артем на "отсидку".
Его брат Артем САМСОНОВ и еще один участник автопробега - депутат Думы Владивостока Анатолий ДОЛГАЧЕВ в знак протеста против приговора объявили голодовку. Они поставили две свои машины на парковке около администрации Приморского края и пообещали не покидать их, пока не выпустят Александра.
- Голод почувствовал только вечером первого дня, но с тех пор кушать совсем не хочется, хотя, по опыту других голодающих, должны были ощущать голод первые пять суток, - рассказал "ЗР" небритый Артем Самсонов. - Правда, голова по вечерам болит.
Протестующие только пьют - воду и горячий чай. В туалет бегают в здание администрации края, пользуясь удостоверением депутата Долгачева. Бензин им подвозят соратники, и они заливают его в машины из канистр. Сутками, и днем и ночью, невзирая на холод и голод, они сидят в автомобилях обклеенных транспарантами и листовками.
- Милиционеры регулярно подходят и выписывают административные штрафы, - рассказывает Артем. - Один раз подъехал Шемелев (вице-губернатор Приморского края. - Прим. "ЗР"). Покрутился около машин. Заметил, что суровое наказание для Александра назначил судья, и уехал.
В конце прошлой недели суд рассмотрел жалобу на приговор. В этот раз видеозапись приобщили к делу. Видеосъемка доказала, что Александр не ругался матом, не отнимал красный флаг и не хватал за рукав судебного пристава.
- Когда посмотрели видеозапись, пристав стала говорить, что дала показания против Александра, будто он хватал ее за рукав, с чужих слов, а матом, видимо, не он, а кто-то другой ругался, - рассказал Артем Самсонов. - В результате из трех обвинений осталось одно, и срок наказания уменьшили с десяти до семи суток, так что 23 декабря его должны будут выпустить на свободу.
Голодающие приняли участие еще в одной акции протеста, которая состоялась на центральной площади Владивостока в минувшее воскресенье, 20 декабря, - в память о событиях прошлого года, когда владивостокских автомобилистов разгонял отряд московского ОМОНа "Зубр".
- Мы подали официальную заявку на проведение шествия и пикета, но власть нам отказала, - сообщил один из лидеров ТИГРа Максим ВЕДЕНЕВ. - Но мы все равно пришли на площадь.
В прошлом году с хоровода вокруг новогодней елки началась силовая акция московских омоновцев. В этом году зеленую красавицу до сих пор не поставили. Но участников акции это не смутило. Один из парней быстро метнулся на ближайший рынок и принес небольшую, всего с метр высотой, но живую елочку. Под веселый хохот ее нарядили тем, что под руку попалось, и устроили хоровод.
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