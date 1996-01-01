Стоимость обучения на водительские права пока останется прежней

Автошколы вздохнули свободно. Эти некоммерческие образовательные учреждения (НОУ) получили шанс, по крайней мере, 2010 год прожить без крупных финансовых затрат на техническое переоборудование своих классов и автодромов.

Значит, и Приморью не грозит дефицит учебных мест, и у автошкол нет морального права повышать стоимость обучения на водительские права. Тем более, под шумок будущих трат стоимость услуг обучения, по данным Приморскстата, на курсах вождения легкового автомобиля в крае с начала года выросла на 24,9%.

Федеральная антимонопольная служба 8 декабря 2009 г. доложила об устранении федеральными ведомствами нарушения антимонопольного законодательства, которое, цитируем, "могло привести к существенному ограничению конкуренции среди автошкол".

Напомним, российские автошколы с 1 июля 2009 г. были обязаны начать техническое переоснащение, чтобы улучшить свою материально-техническую базу до мировых стандартов. Затем им дали отсрочку. Но Минобразования России подготовило письмо "О требованиях к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку и переподготовку водителей транспортных средств". Документ согласовали и ДОБДД, и Минтранс России. Согласно новым требованиям к оснащению автошколы должны иметь не простой, а компьютеризованный автодром, пополнить свое оборудование комплексом для проверки "психофизиологических качеств" водителя, ввести систему видеофиксаций при сдаче экзаменов.

Но антимонопольное ведомство (ФАС) пришло к выводу, что новые требования не столько повысили бы качество обучения, сколько ограничили бы конкуренцию. Стоимость нового оборудования в несколько десятков миллионов рублей большинству НОУ просто не по карману. Например, по независимым экспертным оценкам, затраты только на компьютерное оборудование составили бы от 400 до 500 тыс. руб. Выжили бы на рынке лишь единицы.

С другой стороны, катастрофический рост ДТП подтверждает, что с обучением новичков не все благополучно. По замыслу разработчиков, компьютерное оснащение школ исключило бы человеческий фактор во время обучения и сдачи экзаменов на водительское удостоверение.

Замысел хороший, но где взять деньги на все эти новшества, не сказали, посетовал "ЗР" председатель Приморского отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий МУТЫЛИН. По его словам, новые требования к автошколам разрабатывались во времена экономического подъема, когда о финансовой стороне вопроса не задумывались. Как считают директора автошкол, вмешательство Федеральной антимонопольной службы оказалось кстати.

- С другой стороны, почему только ФАС озаботилась проблемами автошкол, а не, скажем, прокуратура? - спрашивают директора приморских автошкол. - Взять хотя бы ситуацию с добровольно-принудительным внедрением психофизиологических комплексов.

Действительно, согласно документу автошколы были обязаны покупать новое оборудование только у одобренных ГИБДД компаний. Чем не основание для тщательной проверки правоохранительными органами на коррупционную составляющую?

Впрочем, приморские автошколы подстраховались заранее. Они успели пройти лицензирование до 1 июля, то есть до вступления в действие новых требований. "Так что теперь мы на пять лет защищены лицензией, - сообщили нам в одной владивостокской автошколе. - А спустя пять лет, как говорится, "или падишах помрет, или ишак издохнет".

Стоит заметить, с 1 января 2009 г. с 30 до 50 увеличили количество практических часов - этим автошколы и объяснили рост цен на обучение. Ведь ученикам приходится оплачивать дополнительные услуги инструктора, эксплуатацию машины и бензин. Теперь в среднем заветная водительская корочка обходится от 20 до 25 тыс. руб., а в некоторых автошколах еще дороже.

Досье Полностью автоматизировать систему сдачи экзаменов на водительские права первыми придумали корейцы. Когда отечественные службы, отвечающие за безопасность дорожного движения, увидели автодром в действии, тут же захотели перенести новинку на родину. Только подготовленных автодромов в России оказалось единицы.

На существующих автодромах для сдачи экзаменов по вождению можно увидеть разметку, яркие конусы, эстакаду. По проекту на них должны были появиться настоящие перекрестки, светофоры и даже железнодорожный переезд. Понятно, что на ранее отведенных территориях разместить все 12 элементов было практически невозможно. По подсчетам, новый автодром должен занимать до гектара земли. Как найти такую площадь в современном городе каждой автошколе? Проблему с повестки дня сняли. Вернее, отложили...