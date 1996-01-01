За два дня на дорогах Приморья случилось 119 ДТП

За два циклонических дня, когда в крае выпало от двух до 4 месячных норм осадков, ГИБДД по Приморскому краю зарегистрировало 119 ДТП, 20 человек получили травмы.

Среди пострадавших был 2-летний мальчик. Особо аварийным, что неудивительно, стал Владивосток со своими 70 ДТП и шестью травмированными. По словам сотрудника пресс-службы УГИБДД УВД по Приморскому краю, аварий могло быть и больше, если бы циклон не прошел в выходные дни. На неделе самым тяжелым был понедельник. Только по краю были зафиксированы более полусотни ДТП, результатом которых стали один погибший и шесть участников движения, получивших травмы.