Французы нацелились на Mitsubishi

Группа PSA Peugeot Citroen и компания Mitsubishi Motors ведут переговоры о покупке контрольного пакета японского автопроизводителя.

Французы планируют приобрести от 30% до 50% акций Mitsubishi, причем сумма сделки может составить до 300 миллиардов иен ($3,4 миллиарда). "У нас были разговоры о том, как мы можем сделать наши взаимоотношения более глубокими, и финансовая сделка - лишь один из вариантов", - заявил изданию представитель Mitsubishi Motors, отказавшись комментировать ход переговоров. По информации СМИ, переговоры уже находятся на финальной стадии.