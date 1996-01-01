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Фантазии на высоте
Некоторые водители и так посматривают на пешеходную братию сверху вниз, а уж этот аттракцион возвышает их на уровень Гулливера. Впрочем, и безлошадным "лилипутам" такое колесо дает возможность подняться за рулем на высокую колокольню.
Вместе с тем конструкцию эту изобрели совершенно с иными целями. Какими? Желающим покатать автомобили на чертовом колесе в любой момент готова прийти на помощь голландская компания Kroon-Lamberink Groep. Она уверяет, что может доставить свой уникальный и впечатляющий аттракцион Drive In Wheel в любую точку мира - хоть в Китай. Зачем такое "автомобильное колесо" может понадобиться? Да мало ли. Рекламную акцию провести, на выставке отметиться, кино снять или же самобытную парковку соорудить - пригодится!
Высота аттракциона 32,3 метра, диаметр самого колеса - 29,5. В один присест на Drive In Wheel можно закрепить четыре машины (весом около 1100 килограммов каждая) и усадить в каждую из них по четыре человека. О ценах (скорее, речь идет об аренде) голландцы помалкивают - мол, договоримся.
И надо сказать, клиенты у Kroon-Lamberink Groep хоть и нечасто, но бывают. Пожалуй, наибольшего общественного резонанса удалось добиться концерну General Motors, воспользовавшемуся предложением голландцев в августе 2004 года, чтобы "поднять бренд SAAB на новую высоту".
Акция Mobile Fun, прошедшая в центре Торонто рядом с галереей современного искусства The Power Plant, была премьерным показом модели SAAB 9-2X и канадцам запомнилась. Еще бы: не каждый день выпадает шанс бесплатно "полетать" на седане, проводя "инновационный тест-драйв".
Что же касается истории изобретения, то в Kroon-Lamberink Groep отмечают: в "нормальное" (читай - коммерческое) колесо все это превратилось не сразу. "Ненормальное" явилось миру в 1999 году все в тех же Нидерландах, в городе Утрехте, где тогда проходила широкомасштабная арт-выставка Panorama 2000.
Аттракцион, практически не отличающийся от нынешнего, представил его создатель - архитектор, художник, скульптор и вообще крайне многогранная личность Джон КОРМЕЛИНГ. Кормелинга (родился в 1951 году в Амстердаме) не на шутку интересует транспортная тематика в контексте городского планирования: дороги, автомобили, парковки и, говоря шире, - сама тема перемещения, передвижения, мобильности. К примеру, среди его работ есть плоские, квадратные, педальные, прозрачные транспортные средства, ковер для автостоянки, "самая широкая и короткая улица в Голландии" (полос по 12 в каждую сторону), "движущаяся недвижимость" и так далее.
Однако вернемся в Утрехт, где "чертово колесо" для автомобилей способствовало бурной встрече "нулевых" годов. Тогда владельцы могли загнать на аттракцион свои собственные машины (тоже числом не более четырех) и покружить над выставкой за рулем с мыслью, что место для парковки найдено.
Идея была такая: города будут развиваться в вертикальной плоскости. И Drive In Wheel привлек внимание, хотя сенсацией не стал: на Panorama-2000 было много других, более шокирующих проектов. Тем не менее кой-какая слава изобретателя "машинного обозрения" за Джоном закрепилась, а уж он сумел развить успех и прославиться на весь мир.
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