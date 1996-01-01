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Тест-драйв : Subaru Legacy
Не хочешь ездить на троллейбусе - купи себе Subaru Legacy. Золотые слова, и главное - вовремя сказаны. Нынешняя зима во Владивостоке отличилась небывало обильными снегопадами, что, разумеется, внесло свои коррективы в обычный расклад дорожно-транспортных предпочтений приморцев.
Если в прежние годы вплоть до новогодних праздников легко можно было ездить на всесезонной и даже летней резине и не задумываться о количестве ведущих колес у своего авто, то декабрь 2009 года заставил многих крепко пожалеть о том, что в свое время выбор был сделан не в пользу полноприводного автомобиля.
Ведь одно дело, когда обильный снег выпадает в феврале, на излете зимы, как это обычно случается во Владивостоке, и совсем другое - когда дороги покрываются ледяным панцирем уже с начала декабря и держатся так до самого весеннего солнышка. Чистить проезжую часть до идеального состояния у нас как-то не принято. Вот и приходится поневоле задумываться над тем, как пробираться по лабиринтам городских улиц - пешком, на троллейбусе или... Или?
Клуб звездочетов
Да, разумеется. Назвать другое столь же громкое имя, снискавшее себе славу в продвижении в массы идеи полного, точнее, полноприводного контроля над дорогой, у вас вряд ли получится. Subaru. Эти шесть звезд сияют на мировом раллийном небосклоне уже не первый год и вербуют в свои ряды все новых и новых поклонников. А после таких катаклизмов, которым подвергся этой зимой Владивосток, поклонники повсеместно превращаются в фанатов.
Subaru Legacy выбирают те, кто знает, какие чудеса может выделывать Impreza, но при этом должны считаться с мнением окружающих, в большинстве своем уверенных, что размер имеет значение. Взрослому дяде в костюме и при галстуке необходим большой седан, в котором он будет чувствовать себя уверенно и в то же время сумеет показать внешнему миру, что знает толк в автомобилях. Legacy при таком раскладе - идеальный выбор. Даже если зима неожиданно наступит в декабре, владельцу Subaru не придется ставить машину на прикол. Достаточно переобуться в зимние шины - и все, вы по-прежнему "король дороги".
Legacy 2004 модельного года выглядит воистину по-королевски. Отточенный агрессивный внешний вид, выполненный под руководством дизайнера Кийоси СУГИТОМО, весьма сильно отличается от предыдущих поколений Legacy. Куда девалась былая сдержанность и неброскость? Весь силуэт дышит стремительной мощью и напором, форма передней оптики где-то слегка перекликается с BMW, и в целом "наследие" заметно ближе подошло к классическому образу спортивного седана.
Похоже, что Subaru всерьез взялась за разработку той рыночной ниши, где ее позиции были и без того сильны, но какое-то время компания просто почивала на лаврах. Итоги совместной работы дизайнеров и маркетологов просто блестящи: пять лет назад Legacy стал первым в истории Subaru "Автомобилем года" в Японии, а спрос превысил все самые смелые ожидания.
В Приморье, а также в европейской России Subaru тоже пользуются популярностью. Правда, между востоком и западом имеются существенные различия: самый простой Legacy в московском автосалоне стоит около $32000, в то время как на "Зеленом углу" слегка подержанный экземпляр в полной амуниции предлагается гораздо дешевле.
Драйв под контролем
Управление Subaru доставляет истинное наслаждение: пятиступенчатый автомат ведет себя просто изумительно. Никаких толчков при работе в полностью автоматическом режиме не замечается. Быстрая реакция на кик-даун и вполне адекватная скорость реакции на команды при ручном управлении. Очень разумно организовано и взаимодействие с коробкой. В полностью автоматическом режиме на дисплее указывается положение селектора. При переводе рычага влево, к обозначениям "+" и "-", включается не ручной, а спортивный режим -- это сопровождается надписью "sport" на щитке приборов. А вот если в этой позиции рычаг двинуть вперед или назад, трансмиссия переходит к ручному управлению. На панели приборов появляются номер включенной передачи и стрелки, показывающие, в каком направлении в данный момент можно переключаться.
Хотя если вы привыкли радовать свой слух спортивным рыком, придется удерживать стрелку тахометра в верхней части шкалы. Потому что примерно до 3-4 тысяч об./мин. мотора практически не слышно.
Зато других ощущений достаточно: машина откликается прямо пропорционально нажатию педали, и 137 л.с. вполне хватает для того, чтобы прочувствовать спиной совершенство нового кресла со специально спрофилированными S-образными пружинами, обеспечивающими оптимальное распределение нагрузки на тело. Руль с увеличением скорости, как и положено, "тяжелеет" в руках, очень четко обозначая "нулевое" положение.
Однако на любых скоростях сохраняется интеллигентная обратная связь: о дорожных неровностях рулевое колесо скорее шепчет, чем говорит. Реакция автомобиля достаточно четкая, чтобы забыть о том, что между водителем и дорогой есть какой-то посредник: возникает ощущение, что управляешь собственным телом. Именно поэтому Subaru во многих отношениях стала культовой маркой.
Кроме отменной управляемости Subaru также славятся комфортабельностью своих салонов. Legacy в этом случае - яркий пример. Помимо упомянутых анатомических кресел, регулируемых также по высоте, к услугам экипажа навороченная аудиосистема, климат- и круиз-контроль, а также элегантный дизайн внутреннего убранства. Светлая обивка и серебристый алюминий консоли создают облик чего-то чрезвычайно модного и вместе с тем невероятно уютного.
Светящиеся стрелки на панели приборов находятся точно в поле зрения и мягко напоминают о том, что всего секунду назад справа промелькнул знак "неровная дорога", и, пожалуй, лучше было бы снизить скорость. Но разве для этого мы брали Subaru, черт побери? Летим дальше, пока не наступила весна и не растаяли наваленные в декабре сугробы. Ведь это так эффектно - пускать снежную пыль из-под колес! Пусть даже и в глаза...
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