Nissan отзывает автомобили

Японская корпорация Nissan отзывает более 345 тыс. автомобилей для бесплатного ремонта стояночных тормозов и указателей уровня топлива в баках.

Соответствующее уведомление автоконцерн уже направил в министерство государственных земель и транспорта Японии. Отзыву подлежат 210 тыс. автомобилей моделей Elgrand и Filly, выпущенные с апреля 1997 по апрель 2002 года. Есть опасность, что их стояночный тормоз неисправен из-за обрыва троса. Будут отозваны и более 100 тыс. авто моделей Serena и Cefiro из-за неисправности счетчика топлива. В общей сложности техцентры Nissan получили свыше 250 жалоб на его ошибки. Топливомеры еще двух моделей, выпущенных с декабря 2001 года по октябрь 2003 года, могут показывать неверные данные.